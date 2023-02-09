МИД счел политической импотенцией позицию ЕС по «Северным потокам»
Занятая Европой позиция по поводу взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» говорит о ее «политической импотенции» и неспособности отстаивать свои интересы, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передает корреспондент РБК.
«Расследования расследованиями [взрывов на «Северных потоках], но сама политическая позиция, занятая европейцами в этих делах, свидетельствует о политической импотенции и неготовности отстаивать свои интересы», — сказал он.
На Западе, заявил замглавы МИД, «стыдливо умалчивают», что даже в их стратегических документах атака на критическую инфраструктуру расценивается как вооруженное нападение. Когда это случилось, Европа «молчаливо это проглотила», считает Грушко.
«Никто нам ничего не сказал, отказываются от расследования [взрывов], в этой истории больше всего поражает именно проявление отсутствия субъектности Европы», — сказал он, назвал это «абсолютно необъяснимым».
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