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Посольство сочло откровенным воровством передачу Киеву активов Малофеева

Посольство России: передача США Киеву активов Малофеева является откровенным воровством

Передача Киеву Соединенными Штатами конфискованного имущества российского бизнесмена Константина Малофеева является откровенным воровством. Об этом заявили в российском посольстве в США, передает ТАСС.

«Создан вопиющий прецедент. Используя различные правовые ухищрения и манипуляции, местные власти пошли на откровенное воровство чужого имущества в угоду конъюнктурным интересам», — заявили в дипмиссии.

Действия Вашингтона могут оказать негативное влияние и на инвестиционный климат в США, считают в посольстве. Теперь иностранные бизнесмены увидят, что их активы «не защищены местными законами и могут быть конфискованы в любое время под надуманными предлогами».

Накануне генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что Вашингтон передаст на нужды Украины конфискованные активы российского бизнесмена Константина Малофеева, основателя телеканала «Царьград» (находится под санкциями США и ЕС). Гарланд отметил, что это первый подобный случай в истории.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин после встречи со своим американским коллегой уточнил, что Киеву передадут $5,4 млн. Он поблагодарил Штаты за поддержку, заявив, что «украинский народ никогда этого не забудет».

Малофеев находится под санкциями США с 2014 года. В апреле 2022-го его обвинили в попытке обойти ограничения, а в феврале 2023-го суд разрешил конфисковать его активы.

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«Украина не первый раз ворует мои деньги», — заявил Малофеев после того, как в США решили отдать его активы Киеву. Он уточнил, что в 2014 году отправил на гуманитарную помощь Севастополю $1 млн, но вся сумма была заморожена и «осталась у этих подонков».

Начать конфисковывать активы россиян в пользу Украины намеревались и в Евросоюзе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждала, что такая процедура является целью ЕС, однако для этого необходимо разработать соответствующую правовую базу.

Отдельно о проработке норм, которые позволили бы изъять замороженные российские активы и передать их Киеву, заявляли Эстония, Польша и Канада. Варшава готовит изменения в Конституцию для изъятия доли «Газпрома» в компании Europol Gaz, а Оттава намерена добиться конфискации $26 млн у компании Granite Capital Holdings Ltd., которую власти связывают с Абрамовичем.

Президент России Владимир Путин говорил, что «воровство чужих активов» приведет только к проблемам для тех, кто это делает. Спикер Госдумы Вячеслав Володин указывал, что Россия оставляет за собой право на аналогичные действия в случае конфискации российских активов в Европе.

Теги
конфискация имущества Константин Малофеев США посольство России в США
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