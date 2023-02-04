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США впервые передадут конфискованные российские активы на нужды Украины

США впервые передадут конфискованные у российского бизнесмена активы на нужды Украины
Генеральный прокурор Меррик Гарланд объявил о передаче конфискованных у российского бизнесмена Константина Малофеева активов на нужды Киева, речь идет о $5,4 млн

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил о передаче конфискованных активов российского бизнесмена на нужды Украины, сообщает CNN.

«Сегодня я объявляю, что санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов на нужды Украины», — сказал он после встречи с генеральным прокурором Украины Андреем Костиным.

Речь идет об активах бизнесмена Константина Малофеева, основателя телеканала «Царьград» (находится под санкциями США и ЕС), уточнил Гарланд. «Изъятые средства будут переданы Госдепартаменту для поддержки народа Украины», — добавил он.

Костин уточнил, что на восстановление страны направят $5,4 млн. Он поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку. «Украинский народ никогда этого не забудет», — отметил генпрокурор.

Малофеев в 2014 году попал под западные санкции. Украина, ЕС, США и Канада посчитали, что возглавляемый им фонд оказывал поддержку ополченцам республик Донбасса. В 2015 году Малофеев основал консервативный телеканал «Царьград».

Весной прошлого года генпрокурор США обвинил Малофеева в попытке обхода санкций. По словам Гарланда, бизнесмену удалось создать схему, которая позволяла подконтрольным ему изданиям действовать в Европе. Кроме того, он, по мнению американских властей, финансировал россиян, которые добивались отделения Крыма от Украины.

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Елена Чернышова
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