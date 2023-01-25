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Клишас назвал возможный ответ России на конфискацию зарубежных активов

На изъятие зарубежной госсобственности Москва может ответить зеркально, считает глава комитета Совфеда по конституционному законодательству. Однако дать такой же ответ в случае конфискации имущества физлиц не позволит Конституция
Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия может зеркально ответить на конфискацию ее зарубежных активов, допустил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас.

«[Возможен] любой [ответ], вплоть до конфискации собственности иностранных государств. До конфискации собственности физических лиц, я уверен, не дойдет — у нас это не позволит сделать Конституция», — пояснил он в разговоре с РБК.

Сенатор добавил, что имущество частных лиц не подлежит конфискации, если они не совершили уголовного преступления и если какое-либо из их имущества не подпадает под требования, содержащиеся в Уголовном кодексе. В случае же с частными компаниями «есть требования, связанные с национализацией <…>», отметил он.

«Если это собственность государства, то там может быть проще, там могут быть ответные действия, зеркальные», — заключил Клишас.

Согласно УК, конфискация имущества физлиц с 2003 года не является наказанием, она отнесена к иным мерам уголовно-правового характера. В ст. 104.1 конфискация определена как «принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора» имущества и ценностей, если они:

  • получены в результате совершения определенных преступлений (то же касается и ценностей, преобразованных из имущества, полученного преступным путем);
  • использовались или предназначались для финансирования терроризма, экстремизма, преступного сообщества;
  • являются орудием или другим средством совершения преступления, принадлежащего обвиняемому;
  • являются транспортом, использовавшимся при совершении ряда преступлений.

О возможной конфискации российских активов, в том числе замороженных средств ЦБ, а также зарубежных средств россиян, попавших под санкции, неоднократно заявляли страны Запада. Осенью Евросовет поручил Еврокомиссии разработать предложения по финансированию восстановления Украины за счет таких активов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждала, что конфискация российских средств является целью ЕС, однако для этого необходимо разработать соответствующую правовую базу.

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Отдельно о проработке норм, которые позволили бы изъять замороженные российские активы и передать их Киеву, заявляла Эстония. Законодательную базу планировалось создать до конца января. Брюссель инициативу Таллина поддержал.

В российском Минфине подчеркивали, что у западных стран нет «консолидированной позиции» по этому вопросу. «Но, тем не менее, возможно, за счет особенно радикально настроенных государств будет сделано некое «прощупывание» ситуации, как это может работать, и затем уже, возможно, присоединятся и остальные», — допускал заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику.

В качестве примера «радикально настроенных» стран он привел Канаду и Польшу. Ранее сообщалось, что Варшава готовит изменения в Конституцию для изъятия доли «Газпрома» в компании Europol Gaz, а Оттава намерена добиться конфискации $26 млн у компании Granite Capital Holdings Ltd., которую власти связывают с Абрамовичем.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Андрей Клишас Совет Федерации конфискация имущества
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