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Канада объявила о начале процесса ареста и конфискации активов Абрамовича

Глава МИД Канады Жоли объявила о начале процесса ареста и конфискации активов Абрамовича
Власти намерены добиться конфискации $26 млн у компании Granite Capital Holdings Ltd., которую связывают с Романом Абрамовичем. Российский бизнесмен находится под канадскими санкциями с весны
Роман Абрамович
Роман Абрамович (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Канада начала процесс ареста и конфискации активов находящегося под санкциями российского бизнесмена Романа Абрамовича, заявила министр иностранных дел Мелани Жоли.

Жоли сообщила, что правительство намерено добиться конфискации $26 млн у компании Granite Capital Holdings Ltd., которую власти связывают с Абрамовичем.

В заявлении отмечается, что Оттава впервые пользуется возможностью конфисковать имущество лиц, попавших под санкции. «Это означает, что министр Жоли сможет подать в суд заявление о конфискации активов в пользу короны», — говорится в нем. Конфискованные активы можно будет направить на восстановление Украины и компенсацию жертвам военных действий.

РБК направил запрос представителю Романа Абрамовича.

Посол России в Канаде Олег Степанов счел действия канадской стороны «грабежом и еще одним подтверждением того, что неприкосновенность частной собственности в Канаде и других странах Запада перестала существовать». «Посольство не рекомендует вести дела с ней на обозримую перспективу. Ее ценность как торгового партнера России в настоящее время, к сожалению, равна нулю», — сказал он ТАСС.

На сайте Granite Capital Holdings сообщается, что компания оказывает услуги по управлению активами.

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Абрамович попал в санкционный список Канады в марте этого года. Он также находится под санкциями ЕС, Великобритании и еще ряда стран.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
При участии
Тимофей Дзядко
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