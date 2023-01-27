Захарова после слов Байдена заявила о вовлеченности США в управление ВСУ

Захарова после слов Байдена о наступлении ВСУ: решение в Киеве принимает не Зеленский

Мария Захарова (Фото: Шамиль Жуматов / Reuters)

Решения на Украине принимает не президент Владимир Зеленский, заявила на брифинге официальный представитель МИДа Мария Захарова. Такую позицию она объяснила недавним заявлением президента США Джо Байдена о готовящемся контрнаступлении ВСУ. Трансляция брифинга велась в YouTube.

«Непосредственную вовлеченность Вашингтона в управление украинской армией признал и президент Байден. <...> Так кто принимает решения, что происходит на Банковой (на Банковой улице в Киеве находится администрация президента Украины. — РБК)? Мы же понимаем, что не Зеленский, хотя он делает вид, что принимает эти решения», — сказала Захарова.

25 января Байден заявил, что с наступлением весны Вооруженные силы Украины займутся «защитой подконтрольных им территорий» и подготовкой к «дополнительным контрнаступлениям». При этом, по словам источника Reuters, Вашингтон советовал Украине отказаться от наступления до прибытия нового вооружения в страну. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд 26 января заявила, что Соединенные Штаты не успеют отправить танки Abrams на Украину к «весеннему наступлению».

В начале января о том, что ВСУ рассчитывают этой весной перейти к наступлению, говорил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его прогнозам, в марте боевые действия будут «самыми жаркими».