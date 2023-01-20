В Пентагоне поддержали намерение Киева вернуть Крым «любыми средствами»

Украинские военные имеют право проводить операции в Крыму, и США поддерживают их в стремлении вернуть полуостров, заявила представитель Пентагона. Власти России обещают ответ, а также защиту территорию «всеми силами и средствами»

США поддерживают намерение Украины вернуть Крым в состав страны, заявила журналистам на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Сингх попросили прокомментировать слова представителей властей Украины о готовности использовать для этих целей американское оружие. В частности, в декабре глава МИДа Дмитрий Кулеба говорил, что Вашингтон не запрещают Киеву использовать его против Крыма.

Представитель Пентагона в ответ на это подчеркнула, что США считают Крым частью Украины. «Мы поддерживаем украинцев в возвращении своей территории любыми средствами и любым оружием, которое они используют», — сказала она. По словам Сингх, если украинские военные решат проводить какие-либо операции на территории Крыма, они «в полном праве сделать это».

Как накануне сообщила The New York Times, администрация президента США Джо Байдена склоняется к тому, что украинские военные должны получить возможность наносить удары по территории Крыма, если это укрепит позиции Украины на любых будущих переговорах. При этом изначально Вашингтон отказывался предоставлять Киеву оружие, которое можно использовать для этих целей, опасаясь эскалации.

Россия присоединила Крым по результатам референдума, прошедшего весной 2014 года. Власти Украины и большинства стран не признали его результаты. Российские власти называют вопрос территориальной принадлежности полуострова закрытым. Президент Владимир Путин говорил, что условий для возвращения Крыма в состав Украины «не существует и не может существовать».

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупреждал, что, если ВСУ используют американское оружие против российских территорий, Москва будет «действовать на поражение центров принятия решений», и укрыться от российского ответа на потенциальную атаку Крыма будет «очень сложно». Путин заявлял, что территория России будет защищена «всеми имеющимися у нас силами и средствами».

Президент Украины Владимир Зеленский в минувшем августе выражал готовность вернуть Крым «любыми средствами», которые Киев сочтет «правильными». Позднее он сказал, что готов рассмотреть вариант возвращения полуострова невоенным путем. Зеленский говорил тогда, что «будет только «за», если кто-то предложит мирное решение вопроса. Месяц спустя украинский лидер сказал, что операция по возвращению Крыма уже «началась в головах людей»,