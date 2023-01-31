США отправили на Украину первую партию БМП Bradley

Пентагон сообщил о поставке Украине первой партии из более чем 60 БМП Bradley

США отправили на Украину первую партию боевых машин пехоты (БМП) Bradley в рамках соглашения о военной помощи на сумму $2,85 млрд, сообщает пресс-служба Транспортного командования ВС США.

«Груз, состоящий из более чем 60 БМП Bradley, на прошлой неделе покинул берега Норт-Чарльстон, штат Южная Каролина, чтобы предоставить украинским силам дополнительные наступательные и оборонительные возможности», — говорится в сообщении.

4 января президент США Джо Байден объявил об отправке на Украину боевых машин пехоты Bradley. Позднее Пентагон сообщил, что в новый пакет военной помощи Киеву объемом $2,5 млрд войдут 59 БМП Bradley. В Белом доме отметили, что поставки Bradley потребуют времени, но Вашингтон постарается реализовать это как можно быстрее.

Bradley производит британская компания BAE Systems. Как рассказывал Bloomberg бывший аналитик оборонного бюджета Белого дома Марк Канчиан, эти бронемашины способны значительно увеличить боеспособность наземных войск, поскольку это, «по сути, легкий танк». По его словам, Bradley вооружены 25-миллиметровой пушкой и противотанковыми ракетами TOW.

Российская сторона критикует поставки оружия на Украину из западных стран. В Кремле настаивают, что такие действия не помешают Москве достичь своих целей на Украине, а лишь затянут вооруженный конфликт.