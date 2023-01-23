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В конгрессе США призвали дать Украине ракеты ATACMS
Конгрессмен Маккол: Украине следует передать ракеты ATACMS для атак на Крым
Вашингтону следует направить Киеву баллистические ракеты ATACMS, чтобы Украина могла атаковать Крым, заявил телеканалу ABC председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США, республиканец от штата Техас Майкл Маккол.
«Им также нужна дальнобойная артиллерия ATACMS, чтобы нанести удар по Крыму», — сказал он после того, как заявил о необходимости передать Киеву танки Abrams.
Ведущая напомнила, что США ранее считали, что удар по Крыму может «спровоцировать» президента Владимира Путина. На это Маккол заявил, что принадлежность Крыма России — это «предположение».
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