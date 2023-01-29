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Лавров призвал Израиль и Палестину не усугублять конфликт

Лавров призвал Израиль и Палестину проявить «максимальную ответственность»
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Глава МИДа Сергей Лавров 28 и 29 января поговорил по телефону со свои израильским и палестинским коллегами Эли Коэном и Риядом Малики, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Лавров выразил им соболезнования в связи с гибелью и ранениями мирных граждан в результате недавней эскалации израильско-палестинского конфликта. Он подчеркнул, что Москва обеспокоена «новым витком насилия», который грозит возобновлением полномасштабного вооруженного противостояния.

Глава МИД России призвал израильских и палестинских партнеров проявлять «максимальную ответственность» и воздерживаться от любых действий, способных спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта.

Министр также заявил, что необходимо возобновить усилия «квартета» международных посредников, чтобы возобновить переговорный процесс между израильской и палестинской сторонами. Речь идет о «Ближневосточном квартете» — объединении Евросоюза, России, США и ООН.

Отношения между Израилем и Палестиной обострились после рейда израильских военных в городе Дженин в палестинской автономии против запрещенной в России террористической группировки «Исламский джихад». В результате погибли девять палестинцев, в том числе несколько членов группировки, другие боевики и минимум один мирный житель, еще 20 получили ранения. Палестинские власти обвинили Израиль в «резне».

Через день после рейда в Иерусалиме дважды за сутки произошла стрельба. Сначала в Восточном Иерусалиме 21-летний мужчина открыл огонь у синагоги, в результате погибли семь человек, еще трое получили ранения. По данным газеты The Jerusalem Post, стрелял сторонник палестинского исламистского движения ХАМАС из арабского района Шуафат.

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Затем огонь открыл 13-летний подросток-палестинец. В результате пострадали два человека — 20-летний и 59-летний мужчины. Оба получили огнестрельные ранения верхней части тела. Их состояние оценивалось как тяжелое, но стабильное.

В ХАМАС назвали произошедшее «естественным ответом» на «бойню» в Дженине. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал «решительный и быстрый ответ» террористам.

Теги
Сергей Лавров Израиль Палестина МИД теракт
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