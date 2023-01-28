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Полиция Израиля назвала предполагаемого виновника теракта в Иерусалиме

Полиция Израиля: теракт в Иерусалиме совершил 21-летний мужчина, он действовал один

Террорист, открывший огонь по людям у синагоги в районе Неве-Яаков в восточной части Иерусалима, действовал в одиночку, сообщила полиция Израиля в Twitter.

По данным полиции, нападавшим был 21-летний житель Восточного Иерусалима. Правоохранители, прибывшие на место стрельбы, убили его при попытке сбежать. Силы безопасности продолжают выяснять, причастен ли кто-либо еще к нападению.

Как сообщал телеканал Kan, террорист зашел в синагогу и начал стрелять в молящихся. В полиции подтвердили гибель семи человек, еще трое получили ранения. Ранее сообщалось о десяти пострадавших.

По данным The Jerusalem Post, стрельбу открыл житель арабского района Шуафат в Восточном Иерусалиме. Он также состоял в палестинском движении ХАМАС, утверждает газета.

Теракт произошел через день после рейда израильской армии в палестинском городе Дженин. Тогда были убиты девять палестинцев, том числе несколько членов запрещенной в России террористической группировки «Исламский джихад» и один мирный житель. По данным «Би-би-си», среди погибших была 61-летняя женщина.

Израильские военные говорили, что целью был арест боевиков, планировавших «крупные нападения». Палестинские власти же обвинили Израиль в «резне» и прекратили координацию с ним по вопросам безопасности.

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