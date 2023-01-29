Нетаньяху пообещал «решительный и быстрый» ответ террористам

Нетаньяху: ответ на атаки в Иерусалиме будет «мощным, быстрым и точным»

Нетаньяху попросил жителей позволить армии, правительству и силам безопасности делать свою работу. 28 января в Израиле дважды открывали стрельбу, а 27 января в ходе теракта в синагоге погибли семь человек

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал жесткий ответ террористам после теракта в синагоге 27 января и стрельбы 28 января. Он выступил на заседании кабинета безопасности, чтобы обсудить эти инциденты и усиление напряженности в стране, сообщает The Times Of Israel.

«Наш ответ будет сильным, быстрым и точным. Все, кто пытается навредить нам — тем и мы навредим, и каждому, кто им помогает», — заявил Нетаньяху. Он отметил, что в правительстве не ожидают эскалацию ситуации, но готовы к любым сценариям.

Также премьер-министр призвал мирных жителей не устраивать самосуды. «У нас суверенная страна с отличной армией, правительством и силами безопасности. Позвольте им делать свою работу», — отметил Нетаньяху.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил после заседания, что вскоре предложит закон, разрешающий смертную казнь в отношении террористов. Он выразил надежду, что его примут «подавляющим большинством» и добавил, что решения в области безопасности, предпринятые правительством, важны, но он хочет «намного большего» и продолжит стремиться к принятию новых мер по борьбе с терроризмом.

28 января в Восточном Иерусалиме дважды открывали стрельбу: сперва утром на улице Маалот Ир Давид, пострадали два человека. Они получили огнестрельные ранения верхней части тела, нападавший был убит. Позже стрелять начал 13-летний подросток-палестинец, его ранили вооруженные гражданские лица.

27 января, в день памяти жертв холокоста, в этой же части Иерусалима произошел теракт — 21-летний мужчина открыл огонь по молящимся людям в синагоге. В результате стрельбы погибли семь человек. В палестинском исламистском движении ХАМАС связали теракт с недавним рейдом израильской армии в палестинском городе Дженин, во время которого погибли девять палестинцев, среди которых был один мирный житель.