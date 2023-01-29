Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 75,41 (+0,07) Инвестиции, 27 янв, 16:26
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 69,34 (+0,21) Инвестиции, 27 янв, 16:26
Politico узнало о поддержке в Пентагоне отправки F-16 Украине Политика, 03:48
Нетаньяху пообещал «решительный и быстрый» ответ террористам Политика, 03:48
Число пострадавших от землетрясения в Иране выросло до 580 Общество, 03:29
Трамп обвинил Байдена в разрушении США из-за коррупции Политика, 03:08
Умер гитарист Том Верлен Общество, 02:37
Непобежденный российский боксер защитил три титула чемпиона мира Спорт, 02:29
Зеленский назвал жизненно необходимыми Украине дальнобойные ракеты ATACMS Политика, 02:22
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Завод по производству боеприпасов в Иране подвергся атаке беспилотников Общество, 02:16
Избранный президент Чехии Петр Павел собрался поехать на Украину Политика, 02:14
Жителей Украины предупредили о подорожании платежек за свет Общество, 01:29
При землетрясении в Иране погибли два человека и сотни пострадали Общество, 00:51
Пригожин сообщил о взятии под контроль Благодатного силами ЧВК «Вагнер» Политика, 00:25
Пригожин попросил Вашингтон разрешить открыть филиал ЧВК «Вагнер» в США Политика, 00:16
Десятки тысяч израильтян вышли на митинг против реформ кабмина Нетаньяху Политика, 00:16
Политика ,  
0 

Нетаньяху пообещал «решительный и быстрый» ответ террористам

Нетаньяху: ответ на атаки в Иерусалиме будет «мощным, быстрым и точным»
Нетаньяху попросил жителей позволить армии, правительству и силам безопасности делать свою работу. 28 января в Израиле дважды открывали стрельбу, а 27 января в ходе теракта в синагоге погибли семь человек

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал жесткий ответ террористам после теракта в синагоге 27 января и стрельбы 28 января. Он выступил на заседании кабинета безопасности, чтобы обсудить эти инциденты и усиление напряженности в стране, сообщает The Times Of Israel.

«Наш ответ будет сильным, быстрым и точным. Все, кто пытается навредить нам — тем и мы навредим, и каждому, кто им помогает», — заявил Нетаньяху. Он отметил, что в правительстве не ожидают эскалацию ситуации, но готовы к любым сценариям.

Также премьер-министр призвал мирных жителей не устраивать самосуды. «У нас суверенная страна с отличной армией, правительством и силами безопасности. Позвольте им делать свою работу», — отметил Нетаньяху.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил после заседания, что вскоре предложит закон, разрешающий смертную казнь в отношении террористов. Он выразил надежду, что его примут «подавляющим большинством» и добавил, что решения в области безопасности, предпринятые правительством, важны, но он хочет «намного большего» и продолжит стремиться к принятию новых мер по борьбе с терроризмом.

28 января в Восточном Иерусалиме дважды открывали стрельбу: сперва утром на улице Маалот Ир Давид, пострадали два человека. Они получили огнестрельные ранения верхней части тела, нападавший был убит. Позже стрелять начал 13-летний подросток-палестинец, его ранили вооруженные гражданские лица.

27 января, в день памяти жертв холокоста, в этой же части Иерусалима произошел теракт — 21-летний мужчина открыл огонь по молящимся людям в синагоге. В результате стрельбы погибли семь человек. В палестинском исламистском движении ХАМАС связали теракт с недавним рейдом израильской армии в палестинском городе Дженин, во время которого погибли девять палестинцев, среди которых был один мирный житель.

Читайте на РБК Pro
Люмпены XXI века: почему кризис съест средний класс в России
Россияне смогут запрещать себе брать кредиты. В чем здесь опасность
Личная похвала вместо размытого «мы»: как раскрыть в работниках потенциал
Почему путь к когнитивному и ментальному здоровью лежит через желудок
Авторы
Мир Ландау
Материалы по теме
Десятки тысяч израильтян вышли на митинг против реформ кабмина Нетаньяху
Политика
Армия Израиля сообщила о двух ракетах со стороны сектора Газа
Политика
Посол Израиля в ФРГ заявил о «закулисной» помощи Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter