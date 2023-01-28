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ХАМАС назвало теракт в Иерусалиме ответом на действия Израиля

ХАМАС назвало теракт в Иерусалиме ответом на рейд израильских военных в Дженине

Палестинское исламистское движение ХАМАС назвало теракт в Восточном Иерусалиме «естественным ответом» на «бойню», которую израильские военные устроили в палестинском Дженине, передает Arab48.

«Наш народ не забывает кровь своих мучеников и мстит за них в нужное время и в нужном месте», — заявили в движении. В ХАМАС подчеркнули, что «палестинский народ не беспомощен», и назвали произошедшее в Иерусалиме «неизбежным результатом преступлений оккупационных сил».  

Народный фронт освобождения Палестины в свою очередь заявил, что «наш народ не сдастся перед фашистской политикой и преступлениями оккупантов, и наше сопротивление будет продолжаться и найдет их повсюду, пока мы не избавимся от них и не получим наши полные права на свободу и независимость».

Теракт в Восточном Иерусалиме произошел около 22:00 мск 27 января. В результате стрельбы погибли семь человек, еще трое получили ранения. Полиция сообщила, что нападавшим был 21-летний житель Восточного Иерусалима, его убили прибывшие на место происшествия правоохранители.

По данным The Jerusalem Post, стрельбу открыл житель арабского района Шуафат в Восточном Иерусалиме, который состоял в ХАМАС, утверждает газета. Arab48 сообщает, что стрелявшего зовут Алкам Хайри. Его родителей вызвали в полицейский участок на допрос.

По словам источников издания, Хайри на автомобиле Toyota доехал до района Неве-Яаков и в 100 м от синагоги застрелил женщину и еще одного человека. Затем он убил двух человек возле автовокзала, женщину, ехавшую в трамвае, и еще двух человек, стоявших у подъезда дома. После этого Алкам попытался скрыться с места стрельбы, при этом обстреляв полицейский патруль. В итоге его застрелили правоохранители.

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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что после встречи со службами безопасности принял «решение относительно нескольких немедленных мер, которые начнутся ночью». Что именно предстоит сделать, он не пояснил.

После теракта жители нескольких палестинских городов, включая Наблус и Дженин, вышли на улицы и начали скандировать лозунги, одобряющие произошедшее в Иерусалиме, сообщает Al Jazeera. The Times of Israel также пишет, что палестинцы на Западном берегу реки Иордан устроили праздник с фейерверками и кострами, некоторые местные размахивали флагами и раздавали собравшимся сладости.

Теракт произошел через день после рейда израильской армии в палестинском городе Дженин. Тогда были убиты девять палестинцев, том числе несколько членов запрещенной в России террористической группировки «Исламский джихад» и один мирный житель. Израильские военные говорили, что целью был арест боевиков, планировавших «крупные нападения». Палестинские власти же обвинили Израиль в «резне».

Теги
теракт Иерусалим Израиль Палестина ХАМАС
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