Семь человек погибли и 12 пострадали при теракте в синагоге в Израиле

Семь человек погибли при теракте в синагоге в Иерусалиме

Вооруженный человек зашел в синагогу и открыл стрельбу. Его застрелила полиция

Фото: Ammar Awad / Reuters

Семь человек погибли и еще десять получили ранения в результате теракта в районе Неве Яаков в восточной части Иерусалима, сообщает The Jerusalem Post. Террорист, по данным газеты, был убит сотрудниками сил безопасности.

По данным The Times Of Israel, террорист открыл огонь по людям. Как сообщил телеканалу Kan генеральный директор службы скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом» (MDA) Эли Бин, ранения получили 12 человек, большинство из них находятся в критическом состоянии. Kan также уточняет, что террорист зашел в синагогу и начал стрелять в молящихся. На месте происшествия были найдены пистолет, из которого, вероятно, велась стрельба, и брошенная машина.

Комиссар полиции Яков Шабтай выехал на место происшествия. Он сообщил Kan, что, возможно, в районе есть и другие террористы, идет проверка. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поставлен в известность о случившемся.

В конце марта 2022 года при стрельбе в двух городах Израиля погибли пять человек, еще четверо были ранены. Огонь открыл мотоциклист. Один из очевидцев в городе Бней-Брак рассказывал, что слышал восемь выстрелов подряд. Полиция нейтрализовала террориста. Сотрудники Службы безопасности Израиля заявляли, что стрельбу открыл палестинец с Западного берега реки Иордан.