Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 75,41 (+0,07) Инвестиции, 16:26
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 69,34 (+0,21) Инвестиции, 16:26
Семь человек погибли при теракте в синагоге в Иерусалиме Политика, 22:01
Директора Сахаровского центра оштрафовали по десяти делам на 3 млн руб. Политика, 21:56
В Киево-Могилянской академии запретили говорить на русском языке Политика, 21:54
СКА третий раз в сезоне проиграл «Локомотиву» в матче КХЛ Спорт, 21:43
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:38
В Хорватии прошли обыски и допросы из-за исчезнувшей яхты под санкциями Политика, 21:32
На Украине создадут ударные роты беспилотников со Starlink Политика, 21:29
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
В Челябинской области на улицу выбросили три цинковых гроба Общество, 21:27
В список иноагентов попали Ильич из Little Big и представитель далай-ламы Политика, 21:22
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:08
Живу «не свою» жизнь: как найти место для самого себя РБК и Газпромбанк, 21:06
Производитель шин Goodyear сократит 500 человек из-за инфляции Бизнес, 21:01
Bloomberg узнал о намерениях США сохранить до марта потолок цен в $60 Бизнес, 20:32
В ЦСКА назвали «однозначным вымыслом» информацию об интересе к Дзюбе Спорт, 20:31
Политика ,  
0 

Семь человек погибли при теракте в синагоге в Иерусалиме

Семь человек погибли и 12 пострадали при теракте в синагоге в Израиле
Вооруженный человек зашел в синагогу и открыл стрельбу. Его застрелила полиция
Фото: Ammar Awad / Reuters
Фото: Ammar Awad / Reuters

Семь человек погибли и еще десять получили ранения в результате теракта в районе Неве Яаков в восточной части Иерусалима, сообщает The Jerusalem Post. Террорист, по данным газеты, был убит сотрудниками сил безопасности.

По данным The Times Of Israel, террорист открыл огонь по людям. Как сообщил телеканалу Kan генеральный директор службы скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом» (MDA) Эли Бин, ранения получили 12 человек, большинство из них находятся в критическом состоянии. Kan также уточняет, что террорист зашел в синагогу и начал стрелять в молящихся. На месте происшествия были найдены пистолет, из которого, вероятно, велась стрельба, и брошенная машина.

Комиссар полиции Яков Шабтай выехал на место происшествия. Он сообщил Kan, что, возможно, в районе есть и другие террористы, идет проверка. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поставлен в известность о случившемся.

В конце марта 2022 года при стрельбе в двух городах Израиля погибли пять человек, еще четверо были ранены. Огонь открыл мотоциклист. Один из очевидцев в городе Бней-Брак рассказывал, что слышал восемь выстрелов подряд. Полиция нейтрализовала террориста. Сотрудники Службы безопасности Израиля заявляли, что стрельбу открыл палестинец с Западного берега реки Иордан.

Авторы
Теги
Мир Ландау
Израиль теракт
Материалы по теме
Армия Израиля сообщила о двух ракетах со стороны сектора Газа
Политика
Антонов заявил о подталкивании Киева США к терактам в России из-за Крыма
Политика
Израильский министр призвал Тель-Авив оказывать военную помощь Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter