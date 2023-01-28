Стрельбу в Иерусалиме открыл 13-летний подросток

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Вторую за сутки стрельбу в Восточном Иерусалиме открыл 13-летний подросток-палестинец, его ранили вооруженные гражданские лица, пишет The Times of Israel со ссылкой на полицию.

Его имя — Мухаммад Алият, он из района города по названием Силуан, сообщило радио Kan.

Ранения в результате стрельбы получили два человека, отец и сын, последний числится волонтером в службе экстренной помощи «Маген Давид Адом» (национальная медслужба Израиля), однако не работал во время нападения.

Стрельба произошла утром в субботу, 28 января, на улице Маалот Ир Давид, пострадавшим 20 и 59 лет. Они получили огнестрельные ранения верхней части тела. Полицейские квалифицировали произошедшее как «подозрение на теракт».

Вечером предыдущего дня, 27 января, в день памяти жертв холокоста в этой же части Иерусалима произошел теракт. 21-летний мужчина открыл огонь в синагоге по молящимся, его застрелили прибывшие полицейские. В палестинском исламистском движении ХАМАС связали теракт с недавним рейдом израильской армии в палестинском городе Дженин, во время которого погибли девять палестинцев, в том числе один мирный житель.