Армия Израиля сообщила о перехвате двух ракет со стороны сектора Газа на юге страны

Армия Израиля сообщила о двух ракетах со стороны сектора Газа

Системы противовоздушной обороны израильской армии перехватили две ракеты, выпущенные со стороны сектора Газа, сообщает в Twitter Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

За 20 минут до этого сообщения израильские военные предупредили, что на юге страны, в районе города Ашкелон, поселения Зиким и кибуца Кармия звучат сирены воздушной тревоги.

Ранее вооруженные силы Израиля провели операцию против запрещенной в России террористической группировки «Исламский джихад» в городе Дженин в палестинской автономии. Как пишет Times of Israel, во время рейда погибли девять палестинцев, в том числе несколько членов группировки, другие боевики и по меньшей мере один мирный житель, еще 20 получили ранения в ходе последовавших столкновений. Организация пообещала ответ на действия израильских военных.

«Исламский джихад» — это военизированная исламистская группировка, которая хочет создать независимое Палестинское исламское государство и уничтожить Израиль в ходе джихада. Она была основана в 1970-х годах суннитами из террористического движения «Братья-мусульмане» (запрещено в России).