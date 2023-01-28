Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 75,41 (+0,07) Инвестиции, 27 янв, 16:26
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 69,34 (+0,21) Инвестиции, 27 янв, 16:26
Инструктор ВСУ сравнил пересадку в танк Leopard с вождением Porsche Политика, 12:50
В Махачкале нашли восемь мертвых краснокнижных тюленей Общество, 12:36
«Адмирал» отыгрался с 2:4 и победил лидера Восточной конференции КХЛ Спорт, 12:34
В Иерусалиме второй раз за сутки произошла стрельба Общество, 12:28
Как перейти на российское программное обеспечение и оборудование РБК и Tegrus, 12:17
NYT рассказала о смене стратегии Запада после снимков окопов на Украине Политика, 12:10
В Индии пилот погиб при крушении двух истребителей Общество, 12:06
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
WADA и РУСАДА получили полный текст решения по делу Валиевой Спорт, 12:05
Как сборы от российских фильмов обогнали иностранные. Инфографика Технологии и медиа, 12:00
В Одессе предупредили о риске срыва мин с якорей из-за шторма Общество, 11:44
Российский голкипер сыграл «на ноль» и вошел в число звезд дня в НХЛ Спорт, 11:40
Восемь проверенных рецептов для ресторанного бизнеса РБК и Черкизово, 11:29
Посол Израиля в ФРГ заявил о «закулисной» помощи Украине Политика, 11:28
Глава МОК оценил угрозы Украины по бойкоту Олимпиады-2024 из-за России Спорт, 11:23
Общество ,  
0 

В Иерусалиме второй раз за сутки произошла стрельба

В Иерусалиме второй раз за сутки произошла стрельба, два человека ранены
В Иерусалиме двое мужчин получили огнестрельные ранения, их состояние оценивают как стабильно-тяжелое, нападавшего «нейтрализовали». Накануне вечером на востоке города мужчина расстрелял семь человек в синагоге
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

В районе Сильван в восточном Иерусалиме утром в субботу открыли стрельбу, пишет The Times of Israel со ссылкой на полицию и национальную медслужбу страны «Маген Давид Адом».

Стрельба произошла на улице Маалот Ир Давид, пострадали два человека — 20-летний и 59-летний мужчина, они находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Оба пострадавших получили огнестрельные ранения верхней части тела. Полиция сообщила, что нападавший «нейтрализован», произошедшее квалифицировано как «подозрение на теракт». По предварительным данным, его убил вооруженный прохожий.

В Иерусалиме второй раз за сутки произошла стрельба
Video

Накануне, вечером 27 января, в день памяти жертв Холокоста в этой же части Иерусалима произошел теракт. Нападавший зашел в синагогу и открыл огонь по молящимся, семь человек погибли, еще трое получили ранения. Нападавшего, 21-летнего местного жителя, застрелили прибывшие на место полицейские.

Полиция Израиля затем провела ночной рейд и задержала 42 человека для проведения допроса, некоторые из них приходятся родственниками или соседями злоумышленника, устроившего накануне теракт близ иерусалимской синагоги, передает AFP. Ведомство перешло на «самый высокий уровень боевой готовности», глава израильской полиции Коби Шабтай назвал теракт «одним из самых страшных нападений [на Израиль] за последние годы».

Jerusalem Post писала, что теракт совершил сторонник палестинского исламистского движения ХАМАС из арабского района Шуафат. Источники Arab48 указывали, что нападавшего звали Алкам Хайри. Теракт произошел через день после рейда израильской армии в палестинском городе Дженин. Тогда были убиты девять палестинцев, среди них были члены запрещенной в России террористической группировки «Исламский джихад» и один мирный житель. Военные Израиля настаивали, что стремились арестовать боевиков, планировавших «крупные нападения». Палестинские власти в ответ обвинили Израиль в «резне».

«Наш народ не забывает кровь своих мучеников и мстит за них в нужное время и в нужном месте», — заявили в ХАМАС, назвав теракт ответом на рейд. Президент США Джо Байден назвал атаку на синагогу «нападением на весь цивилизованный мир».

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Иерусалим Израиль теракт стрельба
Материалы по теме
Армия Израиля сообщила о двух ракетах со стороны сектора Газа
Политика
Полиция Берлина проверит слова Аббаса о «50 холокостах» палестинцев
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter