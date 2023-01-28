В Иерусалиме второй раз за сутки произошла стрельба, два человека ранены

В Иерусалиме второй раз за сутки произошла стрельба

В Иерусалиме двое мужчин получили огнестрельные ранения, их состояние оценивают как стабильно-тяжелое, нападавшего «нейтрализовали». Накануне вечером на востоке города мужчина расстрелял семь человек в синагоге

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

В районе Сильван в восточном Иерусалиме утром в субботу открыли стрельбу, пишет The Times of Israel со ссылкой на полицию и национальную медслужбу страны «Маген Давид Адом».

Стрельба произошла на улице Маалот Ир Давид, пострадали два человека — 20-летний и 59-летний мужчина, они находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Оба пострадавших получили огнестрельные ранения верхней части тела. Полиция сообщила, что нападавший «нейтрализован», произошедшее квалифицировано как «подозрение на теракт». По предварительным данным, его убил вооруженный прохожий.

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Накануне, вечером 27 января, в день памяти жертв Холокоста в этой же части Иерусалима произошел теракт. Нападавший зашел в синагогу и открыл огонь по молящимся, семь человек погибли, еще трое получили ранения. Нападавшего, 21-летнего местного жителя, застрелили прибывшие на место полицейские.

Полиция Израиля затем провела ночной рейд и задержала 42 человека для проведения допроса, некоторые из них приходятся родственниками или соседями злоумышленника, устроившего накануне теракт близ иерусалимской синагоги, передает AFP. Ведомство перешло на «самый высокий уровень боевой готовности», глава израильской полиции Коби Шабтай назвал теракт «одним из самых страшных нападений [на Израиль] за последние годы».

Jerusalem Post писала, что теракт совершил сторонник палестинского исламистского движения ХАМАС из арабского района Шуафат. Источники Arab48 указывали, что нападавшего звали Алкам Хайри. Теракт произошел через день после рейда израильской армии в палестинском городе Дженин. Тогда были убиты девять палестинцев, среди них были члены запрещенной в России террористической группировки «Исламский джихад» и один мирный житель. Военные Израиля настаивали, что стремились арестовать боевиков, планировавших «крупные нападения». Палестинские власти в ответ обвинили Израиль в «резне».

«Наш народ не забывает кровь своих мучеников и мстит за них в нужное время и в нужном месте», — заявили в ХАМАС, назвав теракт ответом на рейд. Президент США Джо Байден назвал атаку на синагогу «нападением на весь цивилизованный мир».