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Байден счел теракт в Израиле нападением на цивилизованный мир
Президент США Джо Байден назвал теракт в Иерусалиме нападением на цивилизованный мир
Теракт в Иерусалиме был «нападением на цивилизованный мир», заявил президент США Джо Байден в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Его слова приводит пресс-служба Белого дома.
Байден предложил предоставить все необходимые меры поддержки израильскому правительству и подтвердил приверженность США безопасности Израиля, сказано в сообщении.
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