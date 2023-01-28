Президент США Джо Байден назвал теракт в Иерусалиме нападением на цивилизованный мир

Байден счел теракт в Израиле нападением на цивилизованный мир

Теракт в Иерусалиме был «нападением на цивилизованный мир», заявил президент США Джо Байден в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Его слова приводит пресс-служба Белого дома.

Байден предложил предоставить все необходимые меры поддержки израильскому правительству и подтвердил приверженность США безопасности Израиля, сказано в сообщении.

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