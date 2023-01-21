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Турция отменила визит министра обороны Швеции в страну

Министр обороны Турции: мы отменили визит главы Минобороны Швеции в страну из-за протестов
Пол Йонсон
Пол Йонсон (Фото: Zuma / ТАСС)

Турецкие власти отменили визит шведского министра обороны Пола Йонсона 27 января, поскольку в нем «уже нет смысла». Об этом заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар, его слова приводит Anadolu.

«На данный момент визит министра обороны Швеции [Пола] Йонсона в Турцию 27 января перестал иметь значение, поэтому мы его отменили», — сказал Акар.

15 января турецкий лидер допустил ухудшение отношений со Швецией, поскольку та не выдает Анкаре сторонников РПК и не препятствует проведению их акций. Он заявил, что экстрадиция около 130 членов организации является обязательным условием для того, чтобы Турция поддержала заявку страны на вступление в НАТО, которую Швеция подала в мае прошлого года. Для завершения процесса необходимо, чтобы заявку страны и также подавшей заявление на вступление Финляндии одобрили все 30 стран — членов блока. Анкара отмечала, что не имеет претензий к заявке Хельсинки, но к Стокгольму у нее есть вопросы из пособничества «терроризму».

Глава правительства Швеции Ульф Кристерссон 8 января говорил, что его страна выполнила все обещания, но некоторые условия выполнить невозможно, поскольку «они требуют того, что мы не можем и не хотим им дать». В частности, он указал на невозможность выдачи в другую страну шведских подданных.

21 ноября посол Швеции в Анкаре Стаффан Херрстрём был вызван в Министерство иностранных дел Турции из-за оскорблений в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана. По словам источника Anadolu, поводом для вызова стала протестная акция у посольства Турции в Стокгольме. По мнению МИДа страны, протестующие пропагандировали «Рабочую партию Курдистана» (РПК), которую в Турции считают террористической, и проецировали на здание посольства оскорбительные изображения Эрдогана.

Теги
Минобороны Турция Швеция визит
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