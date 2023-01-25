Что ждет заявку Швеции и Финляндии в НАТО после демарша Турции

Президент Турции заявил, что не даст «зеленый свет» на вступление Швеции в НАТО. Решится ли Финляндия продолжить процесс вступления в альянс соло и в каком случае Турция может изменить свою позицию — разбирался РБК

Фото: Justin Tallis / Getty Images

Почему Турция снова против вступления Швеции в НАТО

Вечером 23 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ожидать от Анкары поддержки ее заявки на вступление в НАТО. Так он подвел черту под событиями 21 января, когда в Стокгольме прошла акция курдов против вступления страны в альянс, в ходе которой лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан сжег Коран у турецкого посольства. Видео, на котором Палудан в окружении полицейских беспрепятственно сжигает священную для мусульман книгу, разлетелось по интернету. При этом двумя неделями раньше на одной из акции в шведской столице протестующие повесили вниз головой куклу Эрдогана.

«Понятно, что те, кто допустил такую подлость перед нашим посольством, больше не могут ожидать от нас какой-либо благотворительности в отношении их заявки на членство в НАТО», — сказал Эрдоган. Он также раскритиковал шведские власти (они публично осудили все эти инциденты) за то, что они разрешили курдские демонстрации, участники которых использовали символику Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция считает террористической и которая внесена в список террористических организаций в ЕС и США.

Финляндия и Швеция «позволяют террористическим организациям бесчинствовать на их проспектах и улицах», сказал также Эрдоган, и при этом ожидают от Турции поддержки их заявки в НАТО. Он подчеркнул, что пока Швеция не проявит уважения к Турции и мусульманам, она не получит такой поддержки.

Финляндия и Швеция совместно подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Они постоянно декларировали желание вступить в альянс одновременно. Эрдоган, однако, выступил против. «Мы не можем сказать да присоединению к НАТО тех, кто вводил санкции против Турции», — цитировало его агентство Anadolu. После этого Хельсинки, Стокгольм и Анкара начали переговоры об устранении разногласий. В конце июня 2022 года страны подписали трехсторонний меморандум из десяти пунктов, в котором Стокгольм и Хельсинки взяли на себя ряд обязательств по обеспечению гарантий безопасности Турции, а также снятию с нее эмбарго на поставки вооружений. Несмотря на это, Анкара неоднократно обвиняла Швецию в том, что та не выполняет положения трехстороннего соглашения. В Стокгольме эти обвинения отрицали. Стороны провели ряд встреч в трехстороннем формате, министр обороны Швеции Пол Йонсон должен был прилететь в Анкару на переговоры 27 января, но его визит был отменен турецкой стороной 21 января на фоне акций в Стокгольме.

Для вступления Швеции и Финляндии в НАТО все страны альянса должны ратифицировать с ними двустороннее соглашение. На данный момент лишь Турция и Венгрия не сделали этого. Будапешт обещал поддержать заявки и ратифицировать соглашения в начале 2023 года. Ожидается, что это произойдет в феврале, после начала работы парламента.

Может ли Финляндия вступить в НАТО без Швеции

У Финляндии сейчас нет серьезных проблем в отношениях с Турцией. Во вторник в интервью финскому Yle глава МИД Финляндии Пекка Хаависто допустил, что страна могла бы продолжить процедуру вступления отдельно от Швеции. Позднее он смягчил свои формулировки, указывает Bloomberg, пояснив, что пока страны планируют совместное вступление в альянс. В поддержку продолжения совместного вступления выступил министр обороны Финляндии Микко Савола. «В интересах Финляндии, Швеции и НАТО вместе выйти на финишную прямую», — написал он в Twitter. По мнению Хаависто, переговоры с Турцией о членстве в НАТО на какое-то время будут поставлены на паузу.

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что Стокгольм связывается с Хельсинки, чтобы прояснить значение слов Хаависто; заявления Эрдогана шведское внешнеполитическое ведомство не комментировало.

Финляндия и Швеция сделают все для того, чтобы совместно продолжить процесс вступления в НАТО, считает директор исследовательской программы по восточному соседству ЕС и по России Финского института международных отношений Аркадий Мошес. «Очевидно, что процесс в любом случае затянется. Необязательно на недели. Становится практически невероятным вступление Финляндии и Швеции в НАТО до выборов в Турции, которые, как мы знаем, пройдут в середине мая. Если после этого турецкая позиция не изменится, то, я думаю, раздельное вступление стран в НАТО по-прежнему будет восприниматься как непредпочтительный вариант. Другие члены НАТО не хотели бы разделения заявки Финляндии и Швеции на две, но исключать этого до конца нельзя», — сказал Мошес РБК.

По его мнению, возможное раздельное рассмотрение заявок Финляндии и Швеции в НАТО будет восприниматься ими с сожалением. «Это не должно привести к ухудшению отношений между Швецией и Финляндией, потому что Швеция и Финляндия прекрасно понимают, что в этом конкретном вопросе и во многих других вопросах они заинтересованы в сохранении максимально плодотворного сотрудничества», — сказал эксперт. По мнению Мошеса, в случае отдельного рассмотрения заявок на вступление вряд ли можно будет говорить о «негативном влиянии» этого процесса на отношения двух стран.

Может ли НАТО исключить Турцию из своих рядов

В последние годы позиция Турции все чаще диссонирует с позицией остальных членов альянса. Призывы к исключению Турции из НАТО раздавались внутри блока уже не раз — в 2018 году причиной послужило решение Турции приобрести российские системы ПВО С-400, а в 2020 году — военная операция на территории Сирии. Но дискуссии ни разу не переходили в практическую плоскость.

В Североатлантическом договоре 1949 года, основополагающем документе НАТО, не содержится процедуры, которая позволяла бы исключить ту или иную страну из альянса, и за всю его историю таких прецедентов не было. Однако ст. 13 договора предполагает возможность добровольного выхода из него. Для этого надо уведомить правительство США, которое является хранителем договора, а Вашингтон уже уведомит всех остальных членов альянса.

Теоретически, если страны — члены НАТО захотят исключить Турцию из альянса, это решение может быть принято в рамках Североатлантического совета — высшего органа управления, но это решение должно быть консенсусным, а значит, Турция может наложить на него вето. Однако если Турция будет признана страной, которая регулярно нарушает Североатлантический договор (в частности, ст. 2, которая обязывает стороны «содействовать дальнейшему развитию международных отношений мира и дружбы путем укрепления своих свободных институтов»), то в этом случае может быть задействована Венская конвенция о праве международных договоров. Тогда сотрудничество с Турцией в рамках НАТО может быть приостановлено Североатлантическим советом.

Может ли измениться позиция Турции после президентских выборов

Президент Финляндии Саули Ниинистё призвал журналистов спокойно отнестись к сложившейся ситуации и дождаться президентских выборов в Турции, намеченных на 14 мая.

«Может ли позиция Турции измениться, если президент Эрдоган проиграет выборы? Да. Определенно. Новое оппозиционное правительство изменило бы позицию», — сказал РБК президент Института мировой политики, профессор кафедры международных отношений Ближневосточного технического университета Турции Хюсейн Багджи. До выборов, по его мнению, изменения позиции Турции ждать не стоит, хотя Анкара и будет испытывать давление других страны. «США уже оказывают давление. Определенно все страны ЕС, от Германии до Франции, попытаются оказать давление, но не нужно забывать, что Венгрия также не дала своего согласия. Турция, вероятно, не сделает этого до президентских выборов 14 мая. После последних нескольких дней кризиса вряд ли будут какие-либо переговоры до этой даты», — сказал он.

Заведующий отделением политологии и международных отношений Университета Сютчу Имам Кахраманмараш в Анкаре Торгул Исмаил в разговоре с РБК указал на то, что вся ответственность за кризис лежит на Швеции, поэтому только от нее зависит решение проблемы. «Турция ничего не нарушает, нарушитель — Швеция. Никто не имеет права диктовать Турции, как ей действовать. Есть соглашение, и его стороны должны выполнять его условия», — пояснил он. «Провокационные действия, конечно, вызывают недовольство турецкого общества, они мешают самой Швеции и усложняют ее процесс вступления в НАТО. Я думаю, что они связаны с внутренними процессами. Скорее всего, Швеция уже не хочет вступать в НАТО, но не может об этом говорить», — резюмировал эксперт.