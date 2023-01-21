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Турция обвинила Швецию в нарушении обязательств по вступлению в НАТО

Турция обвинила Швецию в нарушении обязательств по членству в НАТО после сожжения Корана
В субботу датский ультраправый политик Расмус Палудан сжег Коран перед зданием посольства Турции в Стокгольме. Анкара осудила акцию, назвав ее «гнусным нападением» на священную книгу и «открытым преступлением на почве ненависти»
Расмус Палудан
Расмус Палудан (Фото: Fredrik Sandberg / TT / EPA / ТАСС)

МИД Турции обвинил Стокгольм в нарушении трехстороннего меморандума об устранении опасений Анкары по поводу членства Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщается на сайте турецкого внешнеполитического ведомства. Турция, Финляндия и Швеция подписали соглашение летом прошлого года.

В субботу Расмус Палудан, возглавляющий датскую антиисламскую партию Stram Kurs («Жесткий курс»), сжег Коран перед зданием посольства Турции в Стокгольме. Акцию разрешили шведские власти, они также санкционировали демонстрацию, организованную курдами.

Анкара осудила сожжения Корана, назвав акцию «гнусным нападением» на священную книгу и «открытым преступлением на почве ненависти». «Этот отвратительный акт является еще одним примером тревожного уровня, которого достигли исламофобия и расистские и дискриминационные движения в Европе», — заявили в МИДе.

Позднее там подчеркнули, что ожидают от Швеции «конкретных и эффективных шагов, выходящих за рамки риторики, особенно в области борьбы с терроризмом, в соответствии со своими обязательствами по трехстороннему меморандуму».

Турция также отменила запланированный на 27 января визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в знак протеста. Шведская сторона рассчитывала убедить Анкару поддержать ее заявку на вхождение в НАТО.

Турецкие власти до сих пор не ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в альянс, требуя от Стокгольма выдать сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК, Анкара считает их террористами).

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Елена Чернышова
Турция Швеция НАТО
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