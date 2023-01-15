Эрдоган допустил ухудшение отношений Турции и Швеции из-за курдов

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Швеция не экстрадирует сторонников Рабочей партии Курдистана и не препятствует проведению их акций в Стокгольме. Это может усилить напряженность в отношениях двух стран, считает президент Турции

Фото: IMAGO / Turkish presidency apaima / Global Look Press

Швеция не выдает Турции сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК, Анкара считает их террористами) и не препятствует проведению их акций, это может ухудшить отношения между Анкарой и Стокгольмом, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

Глава государства указал, что экстрадиция около 130 «террористов» является обязательным условием для того, чтобы Турция поддержала заявку Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Пока это не сделано, отметил Эрдоган.

Он также рассказал, что в Стокгольме проходят акции сторонников РПК, которые Анкара считает недопустимыми. По словам турецкого лидера, несмотря на «предупреждения», Швеция не препятствует таким демонстрациям.

«Если они не примут мер в отношении данной ситуации, это может привести к дальнейшему росту напряженности в наших отношениях со Швецией», — заключил Эрдоган.

Накануне, 14 января, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын отметил, что Швеция привержена выполнению соглашения с Турцией, но ей следует «занять более четкую позицию и послать четкий сигнал террористическим организациям, что она больше не является для них убежищем и что они не смогут собирать деньги, вербовать членов и заниматься другой деятельностью», передавал ТАСС.

Обе страны подали заявки в НАТО в мае прошлого года, в июне альянс официально пригласил их вступить. Однако для завершения процесса требуется, чтобы заявки поддержали все 30 стран-членов блока.

Анкара отмечала, что не имеет претензий к заявке Хельсинки, но к Стокгольму у нее есть вопросы из пособничества «терроризму». При этом Финляндия указывала, что намерена вступить в альянс вместе со Швецией.

8 января премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что его страна выполнила все обещания, но некоторые условия не могут быть выполнены. «Они требуют того, чего мы не можем и не хотим им дать», — сказал глава правительства Швеции, указав, в частности, на невозможность выдачи в другую страну шведских подданных.

Президент Владимир Путин отмечал, что вступление двух североевропейских государств в НАТО не создает «угрозы» России, так как у Москвы «нет проблем» с Хельсинки и Стокгольмом. Однако «расширение военной инфраструктуры на территории этого региона безусловно вызовет» ответную реакцию российской стороны.