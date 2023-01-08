Премьер-министр Швеции назвал невозможным выполнение всех условий Турции

Ульф Кристерссон (Фото: Gonzalo Fuentes / AP)

Швеция не может выполнить всех требований, которые Турция выдвигает в качестве условия своего согласия на вступление этой скандинавской страны в НАТО, и не будет этого делать. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, сообщает газета Aftonbladet.

«Они требуют того, чего мы не можем и не хотим им дать», — сказал глава правительства Швеции, указав, в частности, на невозможность выдачи в другую страну шведских подданных.

Стокгольм уже выполнил все, что обещал, сказал Кристерссон, по его словам, это могут подтвердить и в Анкаре. «Теперь решение за Турцией», — сказал премьер-министр, выразив уверенность в том, что в конце концов Анкара даст согласие, передает Reuters.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией, однако процесс их присоединения к альянсу заблокировали Турция и Венгрия. Для вступление в НАТО необходимо согласие всех членов НАТО. Ключевым требованием турецких властей стала выдача граждан, которых в Анкаре считают террористами, прежде всего речь идет о Рабочей партии Курдистана (РПК). В середине декабря Верховный суд Швеции отклонил запрос Анкары на экстрадицию турецкого гражданина 19 декабря. Суд указал, что выдача невозможна, поскольку речь идет о «так называемых политических преступлениях» и есть риск «преследования, основанного на политических взглядах», по возвращении экстрадированного на родину.