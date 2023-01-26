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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины второй раз за сутки объявили воздушную тревогу
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных сервиса, отслеживающего подобные оповещения. Речь идет о Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Воздушную тревогу объявляли утром 26 января. Тогда об угрозе сообщалось на всей территории Украины. Сирены сработали третий день подряд.

Утром и ночью власти Винницы, Киева, Одессы, Черкасс, Днепра и Херсона сообщали о взрывах и работе ПВО. В результате удара ракетами и дронами повреждения получило энергетическое оборудование в южной, центральной и юго-западной частях Украины, сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго». На юге, в том числе в Одесской области, наблюдаются проблемы с энергоснабжением.

Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины с октября прошлого года. Президент Владимир Путин называл это ответом на теракт на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС.

После обстрела 14 января в минимум 11 регионах Украины ввели аварийные отключения электричества. Гендиректор энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил об огромном дефиците электрогенерации в стране. Он добавил, что проблема настолько серьезная, что оператор «Укрэнерго» «значительно ограничил потребление по всей Украине и в Киеве в частности».

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

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Теги
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