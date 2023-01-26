Власти Одессы сообщили о проблемах с подачей электричества

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 26 января
EUR ЦБ: 74,96 (+0,26) Инвестиции, 25 янв, 16:13
Курс доллара на 26 января
USD ЦБ: 68,96 (+0,2) Инвестиции, 25 янв, 16:13
Патриарх Кирилл предложил воздержаться от «общих суждений» об уехавших Политика, 13:41
Как легендарный боец MMA Нурмагомедов сбрасывал по 10 кг за два месяца Pro, 13:41
Майгуров поддержал предложение выступить на Азиатских играх Спорт, 13:39
Суд отказался отправить экс-директора театра в Новосибирске в СИЗО Общество, 13:38
Роструд объяснил понятие «гибкого режима рабочего времени» Life, 13:36
Бургеры, пицца, шаурма и другие блюда-лидеры в ресторанах фастфуда РБК и Черкизово, 13:30
Москвичка вышла в финал Australian Open Спорт, 13:28
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
Министр обороны Германии назвал сроки передачи Украине танков Leopard Политика, 13:24
Компании в России тратят на роботов более 5 млрд руб. в год: что дальше Pro, 13:24
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:23
Ефимов сообщил об аукционе на право редевелопмента промзоны «Владыкино» Город, 13:21
Эксперты назвали самые дефицитные строительные профессии Недвижимость, 13:21
В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности Life, 13:20
Кремль заявил о прямой вовлеченности Запада в конфликт на Украине Политика, 13:19
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти Одессы сообщили о проблемах с подачей электричества

В Одессе после взрывов возникли проблемы с электричеством
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В Одессе после ударов по энергетической инфраструктуре возникли проблемы с подачей электроэнергии, сообщил в своем телеграм-канале председатель Одесской областной государственной администрации Максим Марченко.

«Повреждены несколько объектов энергетической инфраструктуры в нашей и других областях Украины, поэтому сейчас есть значительные проблемы с электроснабжением», — рассказал Марченко.

По словам Марченко, энергетики уже приступили к ремонтным работам. Также для жителей организован подвоз воды, обеспечивается работа «пунктов несокрушимости».

Воздушная тревога в Одессе продолжается, добавил Марченко.

Воздушная тревога объявляется по всей территории Украины третий день подряд. В последний раз о ракетных ударах по украинской инфраструктуре российское Минобороны сообщало 14 января.

В середине января гендиректор энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил об огромном дефиците электрогенерации на Украине. По его словам, проблема настолько серьезная, что оператор «Укрэнерго» «значительно ограничил потребление по всей Украине и в Киеве в частности».

Читайте на РБК Pro
Правила карьеры: проверьте, тем ли вы занимаетесь в своей жизни
Учитесь у троечников: как перестать бояться сделать выбор и начать жить
Айтишник через полгода: что онлайн-школы прячут за громкими обещаниями
Приведи друга: почему в России стали чаще нанимать по знакомству
Теги
Украина обстрел Одесса электроэнергия
Материалы по теме
По всей территории Украины третий день подряд объявили воздушную тревогу
Политика
Зеленский после танков запросил дальнобойные ракеты и самолеты
Политика
Исторический центр Одессы попал в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter