Власти Одессы сообщили о проблемах с подачей электричества
В Одессе после ударов по энергетической инфраструктуре возникли проблемы с подачей электроэнергии, сообщил в своем телеграм-канале председатель Одесской областной государственной администрации Максим Марченко.
«Повреждены несколько объектов энергетической инфраструктуры в нашей и других областях Украины, поэтому сейчас есть значительные проблемы с электроснабжением», — рассказал Марченко.
По словам Марченко, энергетики уже приступили к ремонтным работам. Также для жителей организован подвоз воды, обеспечивается работа «пунктов несокрушимости».
Воздушная тревога в Одессе продолжается, добавил Марченко.
Воздушная тревога объявляется по всей территории Украины третий день подряд. В последний раз о ракетных ударах по украинской инфраструктуре российское Минобороны сообщало 14 января.
В середине января гендиректор энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил об огромном дефиците электрогенерации на Украине. По его словам, проблема настолько серьезная, что оператор «Укрэнерго» «значительно ограничил потребление по всей Украине и в Киеве в частности».