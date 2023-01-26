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В Киеве прогремели взрывы

Мэр Виталий Кличко сообщил о взрывах в Киеве
В Днепровскоим районе столицы Украины прогремел взрыв, сообщил мэр Виталий Кличко. До этого по всей стране сработали предупреждения о воздушной тревоге, в столице работали системы ПВО
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

В Киеве прогремели взрывы, сообщил в Telegram мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он призвал горожан оставаться в укрытиях. Позднее Кличко уточнил, что взрывы были в Днепровском районе города и что «есть информация об одном погибшем и двух раненых».

Ранее в Киеве объявили воздушную тревогу. Администрация столицы сообщала в Telegram, что остановлена работа наземных станций метро, подземка работает как укрытие.

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины. Корреспонденты «Суспільне» сообщали также о звуках взрывов в Виннице и Одессе. Глава Винницкой областной администрации Сергей Борзов позднее подтвердил в Telegram, что в регионе есть «попадание ракет», не уточнив, куда именно. По его словам, пострадавших нет.

Глава одесской областной администрации Максим Марченко сообщил, что в регионе есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры, возможны «значительные проблемы с электроснабжением».

Накануне, 25 и 24 января, воздушную тревогу также объявляли во всех регионах Украины.

Москва наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины с октября 2022 года. Президент России Владимир Путин называл эти удары ответом на действия Киева, в том числе на теракт на Крымском мосту, в организации которого он обвинил украинские спецслужбы. Киев свою причастность ко взрыву на мосту отрицает.

Последний раз Минобороны России отчитывалось о массированных ударах по энергетической инфраструктуре Украины в середине января. «14 января 2023 года нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики», — говорилось в сообщении ведомства.

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В результате ударов были поражены объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях. Минимум в 11 регионах ввели аварийные отключения электричества, в Днепре обрушилась часть дома.

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Андрей Гатинский, Наталья Демченко Наталья Демченко
Киев взрывы ПВО
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