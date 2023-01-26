«Укрэнерго» сообщила о поврежденном при обстрелах энергооборудовании

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Энергетическое оборудование повреждено в южной, центральной и юго-западной частях Украины в результате удара ракетами и дронами ночью и утром 26 января, сообщила в телеграм-канале национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

«В Днепровском регионе на одном из энергообъектов основное высоковольтное оборудование уничтожено. <...> Дефицит в энергосистеме значителен», — заявили в компании. На юге, в том числе в Одесской области, наблюдаются проблемы с энергоснабжением. В регионах страны постепенно возвращают плановые графики отключений электричества.

26 января по всей территории Украины объявили воздушную тревогу, сирены сработали третий день подряд. Утром и ночью сообщалось о взрывах в Виннице, Киеве, Одессе, Черкассах, Днепре и Херсоне.

Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины с октября прошлого года. Президент России Владимир Путин пояснял, что это ответ на теракт на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС.

В декабре прошлого года украинский президент Владимир Зеленский заявил, что восстановить энергосистему страны полностью сейчас невозможно. В середине января гендиректор энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко сообщил об огромном дефиците электрогенерации на Украине. В большинстве украинских городов сохраняются графики отключений.