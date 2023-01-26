В Киеве и области произошли взрывы
В Киеве и области раздаются взрывы, сообщает Суспільне и телеграм-канал «Карта воздушных тревог на Украине».
В Киевской области работает система ПВО, сказали в администрации. Возле города Обухова слышны взрывы, пишет канал. ПВО задействована и в самой столице.
В Черкассах также раздаются взрывы, передает Суспільне. В области работают силы противовоздушной обороны, рассказал глава администрации Игорь Табурец.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил о попадании снаряда в промышленное предприятие. По его словам, жертв нет.
В этих регионах вновь объявлена воздушная тревога.
Около полуночи взрывы прогремели в Днепре, Вольнянске в Запорожской области, а также в Херсоне. В Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях работали силы ПВО, там была объявлена воздушная тревога. Глава администрации Черкасской области предупреждал об атаке на Украину «дронами и скоростными ракетами».
Минобороны с октября наносит ракетные удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры и военным объектам. Последний раз ведомство отчитывалось об этом 15 января. «Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — утверждали там.