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В Киеве и области произошли взрывы

В Киеве и области произошли взрывы, там работает ПВО
Там работают силы ПВО и объявлена воздушная тревога. Сообщается также о взрывах в Черкассах. В Днепропетровской области снаряд попал в промышленное предприятие

В Киеве и области раздаются взрывы, сообщает Суспільне и телеграм-канал «Карта воздушных тревог на Украине».

В Киевской области работает система ПВО, сказали в администрации. Возле города Обухова слышны взрывы, пишет канал. ПВО задействована и в самой столице.

В Черкассах также раздаются взрывы, передает Суспільне. В области работают силы противовоздушной обороны, рассказал глава администрации Игорь Табурец.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил о попадании снаряда в промышленное предприятие. По его словам, жертв нет.

В этих регионах вновь объявлена воздушная тревога.

Около полуночи взрывы прогремели в Днепре, Вольнянске в Запорожской области, а также в Херсоне. В Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях работали силы ПВО, там была объявлена воздушная тревога. Глава администрации Черкасской области предупреждал об атаке на Украину «дронами и скоростными ракетами».

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