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В 11 областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

«Укрэнерго»: в 11 областях Украины применены аварийные отключения электроэнергии
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

По состоянию на утро 14 января в 11 областях Украины были применены аварийные отключения электроэнергии, сообщает «Укрэнерго» в своем Telegram.
Компания заявила о повреждении объектов энергетической инфраструктуры.

«Последствия устраняются», — указали в «Укрэнерго».

Из-за потепления и выходного дня сейчас потребление энергии ниже, чем накануне, однако дефицит мощности в энергосистеме сохраняется, прежде всего — по утрам и вечерам, заявили в компании

В «Укрэнерго» добавили, что до всех областей доведены лимиты потребления, действующие в течение суток — с 00:00 до 24:00.

Утром в субботу в Киеве и области прогремела серия взрывов, власти сообщали о поврежденных объектах критической инфраструктуры. Обстрелам также подвергся Харьков, где на время останавливали работу метро, и город Очаков в Николаевской области. Взрывы были слышны и в областном центре Запорожской области — городе Запорожье, который находится под контролем Украины.

Материал дополняется.

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Теги
«Укрэнерго» электроэнергия инфраструктура
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