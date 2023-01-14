В 11 областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

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По состоянию на утро 14 января в 11 областях Украины были применены аварийные отключения электроэнергии, сообщает «Укрэнерго» в своем Telegram.

Компания заявила о повреждении объектов энергетической инфраструктуры.

«Последствия устраняются», — указали в «Укрэнерго».

Из-за потепления и выходного дня сейчас потребление энергии ниже, чем накануне, однако дефицит мощности в энергосистеме сохраняется, прежде всего — по утрам и вечерам, заявили в компании

В «Укрэнерго» добавили, что до всех областей доведены лимиты потребления, действующие в течение суток — с 00:00 до 24:00.

Утром в субботу в Киеве и области прогремела серия взрывов, власти сообщали о поврежденных объектах критической инфраструктуры. Обстрелам также подвергся Харьков, где на время останавливали работу метро, и город Очаков в Николаевской области. Взрывы были слышны и в областном центре Запорожской области — городе Запорожье, который находится под контролем Украины.

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