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Глава энергокомпании Украины заявил об огромном дефиците генерации

Гендиректор YASNO: в энергосистеме Украины наблюдается огромный дефицит генерации
Фото: Анна Войтенко / Reuters
Фото: Анна Войтенко / Reuters

В энергетической системе Украины наблюдается огромный дефицит генерации, заявил гендиректор энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко в своем Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

«Дефицит генерации в энергосистеме после атаки огромный. Нижняя ТЭС не работает из-за серьезных повреждений. Прогнозировать сроки восстановления пока еще слишком рано. Как долго будут продолжаться ремонты — пока неизвестно», — написал Коваленко. Он добавил, что проблема настолько серьезная, что оператор Укрэнерго «значительно ограничил потребление по всей Украине и в Киеве в частности».

По словам Коваленко, операторы системы распределения должны соблюдать ограничения в использовании электроэнергии, чтобы не ухудшать состояние работы всей системы. Из-за этого могут применяться экстренные отключения электричества. Гендиректор YASNO уточнил, что «все энергетики работают над восстановлением» инфраструктуры, но украинцам нужно быть готовыми к перебоям в электричестве, которые могут быть долгими.

В Минобороны России отчитались об ударах высокоточным оружием по объектам военного управления и энергетики Украины за 14 января. «Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — говорится в сводке ведомства. В этот день по всей Украине несколько раз объявлялась воздушная тревога. Глава офиса президента страны Андрей Ермак сообщал о работе ПВО и авиации, которые отражали ракетные удары. Взрывы были слышны в Киеве, Одессе, Харькове, Днепре, Львовской и Винницкой областях.

Минимум в 11 регионах Украины ввели аварийные отключения электричества в результате ударов. Москва наносит их по объектам военного управления и энергетики страны с 10 октября. Президент России Владимир Путин объяснял это ответом на действия Киева, в том числе на теракт на Крымском мосту, в организации которого он обвинил украинские спецслужбы. Киев свою причастность отрицает.

Теги
Военная операция на Украине электроэнергия ДТЭК энергетика
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