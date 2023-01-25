Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные сервиса, отслеживающего подобные оповещения. Первые сообщения о воздушной тревоге появились в 9:07 (10:07 мск).
В прошлый раз на территории всей страны воздушную тревогу объявляли 24 января.
Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно. Минобороны России с октября сообщает об ударах по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Последняя масштабная атака, подтвержденная ведомством, была 14 января: был нанесен «ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики», говорилось в сводке Минобороны. Украинские власти сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Днепре и других городах.
Президент Владимир Зеленский в декабре 2022 года сообщал об уничтожении половины энергетической инфраструктуры страны. Власти ввели ограничения на подачу электричества и приостановили экспорт электроэнергии. Глава энергокомпании YASNO, которая входит в энергохолдинг ДТЭК, Сергей Коваленко заявил, что в энергетической системе Украины наблюдается огромный дефицит генерации.