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Военная операция на Украине ,  
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Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные сервиса, отслеживающего подобные оповещения. Первые сообщения о воздушной тревоге появились в 9:07 (10:07 мск).

В прошлый раз на территории всей страны воздушную тревогу объявляли 24 января.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно. Минобороны России с октября сообщает об ударах по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Последняя масштабная атака, подтвержденная ведомством, была 14 января: был нанесен «ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики», говорилось в сводке Минобороны. Украинские власти сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Днепре и других городах.

Президент Владимир Зеленский в декабре 2022 года сообщал об уничтожении половины энергетической инфраструктуры страны. Власти ввели ограничения на подачу электричества и приостановили экспорт электроэнергии. Глава энергокомпании YASNO, которая входит в энергохолдинг ДТЭК, Сергей Коваленко заявил, что в энергетической системе Украины наблюдается огромный дефицит генерации.

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