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Премьер Саксонии призвал отремонтировать «Северный поток — 1» на будущее

Премьер Саксонии Кречмер призвал отремонтировать «Северный поток — 1» на будущее
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Газопровод «Северный поток — 1», на обеих нитках которого произошли взрывы, необходимо отремонтировать. Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Саксония, зампред Христианско-демократического союза Михаэль Кречмер в интервью медиагруппе Funke.

Он пояснил, что Германии понадобится более дешевый газ, когда завершится украинский конфликт.

«Вопрос о российском газе не стоит, пока идет война», — отметил политик (цитата по RND).

Сейчас, по мнению Кречмера, необходимо обезопасить инфраструктуру. «Оператор должен обеспечить [условия], чтобы трубопровод можно было отремонтировать. Время идет. Если не устранить ущерб, то «Северный поток» станет непригоден на долгое время», — считает премьер Саксонии.

В ночь на 26 сентября 2022 года на обеих нитках «Северного потока — 1» произошли взрывы. Компания-оператор газопровода Nord Stream AG заявила о серьезных разрушениях и не смогла спрогнозировать, когда трубопровод возобновит работу.

Другой газопровод — «Северный поток — 2», также получил повреждения от взрывов, они нанесли ущерб одной нитке. Трубопровод в эксплуатацию не вводили. Специалисты «Газпрома» нашли на месте подрывов в общей сложности две воронки по 5 м глубиной. Разрыв трубы по оценке компании составил примерно 260 м.

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Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом, нацеленным на подрыв энергетической безопасности «целого континента». Глава государства обвинил в подрыве газопроводов страны, которые заинтересованы в транзите газа через Россию по территории Украины.

Премьер Саксонии призвал отремонтировать «Северный поток — 1» на будущее
Премьер Саксонии призвал отремонтировать «Северный поток — 1» на будущее

Канцлер Германии Олаф Шольц говорил при этом, что ФРГ готовилась к остановке поставок российского газа с декабря 2021 года, и называл страну ненадежным экономическим партнером. 17 декабря прошлого года Германия запустила первый в стране плавучий терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ). Благодаря ему и двум другим запланированным СПГ-терминалам энергоснабжение страны станет «независимым от трубопроводов из России», подчеркивал канцлер.

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Северный поток Германия ремонт Саксония
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