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Глава Uniper покинет свой пост после национализации компании

Глава Uniper решил покинуть компанию из-за ее национализации правительством ФРГ
Клаус-Дитер Маубах
Клаус-Дитер Маубах (Фото: Friedemann Vogel / EPA / ТАСС)

Глава немецкого энергетического концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах планирует уйти со своего поста после национализации компании. Об этом сообщается на сайте Uniper.

«Вступление Федерального правительства Германии в качестве нового мажоритарного акционера знаменует собой начало нового этапа. Предстоит стратегическая перестройка компании, и нельзя терять время. Я убежден, что сейчас самое подходящее время, чтобы дать дорогу новой команде», — заявил Маубах.

Кроме того, свой пост покинет операционный директор Дэвид Брайсон. По его словам, сейчас «время двигаться дальше». Брайсон выразил уверенность, что компания продолжит переход к «безуглеродному и экологичному будущему».

О планах правительства Германии национализировать Uniper компания сообщала в сентябре прошлого года. 16 декабря Еврокомиссия одобрила национализацию. «Сделка была вызвана продолжающимся энергетическим кризисом в Европе — в частности, прекращением поставок газа из России и резким ростом цен на газ, что привело к тому, что Uniper, крупнейшему импортеру российского газа в Германии, понадобились крупные вливания капитала для предотвращения банкротства», — объяснили в ЕК. Вскоре после этого правительство завершило национализацию.

21 декабря Еврокомиссия одобрила выделение из бюджета ФРГ €34,5 млрд на рекапитализацию энергетической компании. При этом ЕК утвердила ряд ограничений на операционную деятельность Uniper, чтобы не допустить нечестной конкуренции на рынке: запретила премиальные выплаты, рекламу господдержки как конкурентного преимущества и продажу долей в некоторых международных проектах.

В конце ноября Uniper подала иск к «Газпрому» на €11,6 млрд, обвинив компанию в убытках из-за недопоставки газа. Летом «Газпром» приостанавливал прокачку топлива из-за трудностей с ремонтом оборудования на «Северном потоке». Uniper форс-мажор со стороны «Газпрома» не признала. Маубах счел действия российской стороны нарушением контракта. После иска «Газпром» заявил, что не нарушал контракты с Uniper, и назвал ее требования неправомерными. В конце сентября, после взрывов и аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», поставки газа полностью прекратились.

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