Еврокомиссия разрешила Германии выделить €34,5 млрд для Uniper

Эта мера позволит Uniper продолжать обслуживать клиентов и поможет избежать серьезных сбоев на рынке Германии природного газа, отметили в Еврокомиссии

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Еврокомиссия одобрила выделение из бюджета Германии €34,5 млрд на рекапитализацию энергитической компании Uniper. Об этом говорится на сайте ЕК.

«Эта мера позволит Uniper продолжать обслуживать своих клиентов и поможет избежать серьезных сбоев на немецком рынке природного газа», — говорится в сообщении.

Наличный капитал энергетической компании будет немедленно пополнен на €8 млрд, уставной — на €26,5 млрд. Еврокомиссия одобрила данную меру в соответствии со ст. 107 Договора о функционировании Европейского союза, признавая, что экономика ЕС испытывает «серьезные проблемы».

При этом Еврокомиссия утвердила ряд ограничений на операционную деятельность Uniper, чтобы не допустить нечестной конкуренции на рынке:

запрет на продажу долей в ряде международных проектов;

запрет на премиальные выплаты;

запрет на рекламу господдержки как конкурентного преимущества;

запрет до конца 2026 года приобретать доли в других компаниях, если только это не будет необходимо для обеспечения долгосрочной жизнеспособности Uniper.

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