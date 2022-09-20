Расходы Германии на спасение газового гиганта Uniper оценили в €29 млрд

Власти близки к соглашению о финансовой стабилизации крупнейшего в Германии импортера газа компании Uniper. По последним подсчетам, эта операция обойдется в три раза дороже, чем рассчитывали

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Global Look Press

Национализация крупнейшей немецкой энергетической компании Uniper обойдется бюджету ФРГ минимум в €8 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на информацию компании.

Берлин намерен выкупить долю финской Fortum в Uniper (78%), после чего общая доля государства в ее капитале составит около 90%. Новые финансовые вливания приведут к тому, что общий пакет финансовой помощи, используемый для стабилизации компании, составит не менее €29 млрд, сообщает Reuters.

Uniper объявила, что ведет переговоры с правительством и Fortum о внесении поправок в июльскую программу финансовой помощи, которая оказалась недостаточной, учитывая стремительно растущие цены на газ. «Предполагается, что федеральное правительство получит значительный контрольный пакет акций Uniper», — заявили в компании, отметив, что окончательное соглашение еще не выработано.

Ранее Fortum предоставила кредит Uniper на €8 млрд, сообщает Bloomberg.

«Мы считаем важным, чтобы Fortum вернула финансирование в размере €8 млрд, которое она предоставила Uniper, и, в целом, чтобы финские налогоплательщики не подвергались необоснованным расходам из-за этого», — сказала министр по делам государственных компаний Финляндии Тютти Туппурайнен. И заметила, что слишком рано комментировать детали сделки до ее завершения.

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Проблемы у Uniper начались после начала спецоперации России на Украине и сокращения поставок российского газа: компания оказалась вынуждена закупать большие объемы сырья по повышенным ценам на спотовом рынке. Uniper 8 июля обратилась за помощью к немецкому правительству. Власти начали разрабатывать схему помощи. Uniper получила кредитную линию на €9 млрд, предоставленную государственным кредитором KfW, и еще €2 млрд для смягчения последствий перебоев при поставках.



Однако 29 августа Uniper запросила дополнительную кредитную линию на €4 млрд для поддержания своей ликвидности.

В июле Handelsblatt, Bloomberg и Reuters сообщили, что власти Германии близки к заключению соглашения о помощи Uniper. Тогда сообщалось, что ФРГ намерена вложить в Uniper более €5,1 млрд, а общая сумма инвестиций вряд ли превысит сумму в €10 млрд. Точную сумму тогда никто не назвал, ее еще обсуждали. В обмен немецкие власти планировали получить блокирующий пакет в размере до 30% Uniper, сообщили источники Bloomberg и Handelsblatt. Собеседники Reuters уточнили, что обсуждается доля в 15–30%.

Uniper — одна из крупнейших компаний по генерации электроэнергии в мире, она является третьим по величине производителем электроэнергии с нулевым выбросом углерода и вторым по величине ядерным производителем электричества.