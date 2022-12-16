Еврокомиссия разрешила Германии национализировать энергокомпанию Uniper

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Еврокомиссия одобрила национализацию энергетической компании Uniper правительством Германии, сообщает Reuters со ссылкой на заявление ЕК.

«Сделка была вызвана продолжающимся энергетическим кризисом в Европе — в частности, прекращением поставок газа из России и резким ростом цен на газ, что привело к тому, что Uniper, крупнейшему импортеру российского газа в Германии, понадобились крупные вливания капитала для предотвращения банкротства», — объяснили в ЕК.

Еврокомиссия разрешила национализацию за несколько дней до внеочередного собрания акционеров Uniper, на котором инвесторы должны были одобрить финансовую помощь размером более чем €51 млрд, указывает Reuters.

О планах правительства Германии национализировать Uniper концерн сообщал в сентябре. В результате сделки доля государства в Uniper должна составить около 99%. До этого ФРГ приобрела 30% акций компании.

В конце ноября Uniper подала иск к «Газпрому» на €11,6 млрд, обвинив российскую компанию в убытках из-за недопоставки газа. Летом «Газпром» приостанавливал прокачку газа из-за трудностей с ремонтом оборудования на «Северном потоке». Uniper не признала форс-мажор со стороны «Газпрома», а глава немецкого концерна Клаус-Дитер Маубах счел действия российской стороны нарушением контракта. После иска «Газпром» заявил, что не нарушал контракты с Uniper и ее требования неправомерны.

В конце сентября, после аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», поставки газа полностью прекратились.