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Война санкций ,  

Uniper сочла нарушением контракта объявление «Газпромом» форс-мажора

В Uniper допустили, что дело может дойти до судебного разбирательства с «Газпромом». В российской компании подчеркнули, что до сих пор не получили от Siemens документы по турбине
«Газпром» GAZP ₽191,8 +1,17% Купить
Клаус-Дитер Маубах
Клаус-Дитер Маубах (Фото: Wolfgang Ratta / Reuters)

Объявление «Газпромом» форс-мажора по поставкам газа нарушает контрактные обязательства, заявил на пресс-конференции глава немецкого энергетического концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах.

«Наш долгосрочный и ранее надежный партнер и поставщик «Газпром» не поставлял объемы газа, которые мы законтрактовали и оплатили, с середины июня 2022 года. «Газпром» на прошлой неделе — четыре недели спустя после нарушения поставок — объявил форс-мажор. Этот шаг, по нашему мнению, нарушает наш контракт, заключенный с «Газпромом», — сказал Маубах (цитата по ТАСС). Он допустил, что дело может дойти до судебного разбирательства с «Газпромом».

В пресс-службе «Газпрома» заявили РБК, что неоднократно просили Siemens предоставить документы, которые позволили бы вывезти турбину для компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» в Россию из Канады, но до сих пор их не получили.

«С учетом значительных потенциальных рисков в случае несоблюдения всех установленных процедур в рамках возврата указанного двигателя «Газпром» был вынужден в очередной раз обратиться к компании Siemens с подобным запросом. «Газпром» особо подчеркнул, что действующие условия контракта не предусматривают дополнительных обязательств российской стороны для получения данного двигателя», — сказали в пресс-службе компании.

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РБК направил запрос в пресс-службу Siemens

«Газпром» объявил о форс-мажорных обстоятельствах по ряду поставок в Европу 14 июля, сообщал Reuters. В письме было сказано, что компания не сможет выполнить свои обязательства по поставкам из-за «чрезвычайных» обстоятельств, от нее не зависящих. Пункт о форс-мажоре касался поставок начиная с 14 июня.

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С того дня «Газпром» объявил о сокращении прокачки газа по «Северному потоку», объяснив решение тем, что немецкая Siemens задержала возвращение из ремонта газоперекачивающих турбин. Эти турбины производятся в Канаде и не могли быть доставлены из-за санкций, которые страна ввела против России. Однако после просьбы Германии, столкнувшейся с напряженной ситуацией с газом, Канада согласилась отправить агрегат. В «Газпроме» подчеркивали, что запрашивали, но по-прежнему не получили от Siemens необходимые документы.

Письмо о форс-мажоре от «Газпрома» в том числе получила немецкая Uniper — крупнейший импортер российского газа в Германии, однако официально отклонила претензию как необоснованную. Для спасения компании в условиях финансового кризиса, вызванного сокращением поставок газа из России, правительство ФРГ приобретет 30% акций компании, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

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Виктория Полякова Виктория Полякова, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Uniper Германия поставки газа Газпром
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