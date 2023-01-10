ОДКБ рассмотрит другие страны для проведения учений после отказа Армении

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 75,08 (-0,58) Инвестиции, 09 янв, 19:45
Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 70,3 (-0,04) Инвестиции, 09 янв, 19:45
Как бороться со страхами при смене профессии РБК и Школа 21, 16:22
Турция поддержала «формулу мира» Зеленского Политика, 16:14
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:12
Как изменится работа кадровиков в 2023 году Pro, 16:06
Crocus Group построит комплекс для «Ангары» на космодроме «Восточный» Бизнес, 16:04
Валиева и Туктамышева выступят на Кубке «Первого канала» Спорт, 15:59
В мэрии отметили позитивную динамику обращений девелоперов за госуслугами Город, 15:57
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
В вологодском заксобрании обсудят ситуацию с фото депутата из Дубая Политика, 15:53
Как сэкономить на маркетологах и найти новые рынки своими силами Pro, 15:52
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 15:52
Глава ФАС назвал Путину причины роста цен на стройматериалы Недвижимость, 15:51
Владелица «Мисс Вселенной» решила сделать из конкурса реалити-шоу Общество, 15:43
Михалков предупредил о «немыслимой» информации о его здоровье в соцсетях Общество, 15:38
ОДКБ рассмотрит другие страны для проведения учений после отказа Армении Политика, 15:28
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

ОДКБ рассмотрит другие страны для проведения учений после отказа Армении

ОДКБ рассмотрит территории других стран для проведения учений после отказа Армении
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Объединенный штаб Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) получил информацию от Министерства обороны Армении о нецелесообразности в 2023 году проводить совместные учения на ее территории, сообщил пресс-секретарь штаба Владислав Щегрикович, передает «РИА Новости».

«Объединенный штаб ОДКБ получил информацию от Министерства обороны республики Армения о нецелесообразности проведения в 2023 году на территории Армении учения с миротворческими силами ОДКБ», — заявил Щегрикович. Он отметил, что в штабе исследуют возможности проведения учений на территории других государств — членов ОДКБ.

10 января премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения посчитала нецелесообразным проводить на ее территории учения ОДКБ «Нерушимое братство-2023». Премьер сообщил, что этого не случится, «по крайней мере, в этом году».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что заявление Пашиняна «достаточно новое». Он подчеркнул, что Армения — «наш очень близкий союзник» и российские власти будут продолжать диалог, «включая и те вопросы, которые сейчас являются весьма сложными».

Пашинян заявил, что в последнее время власти Азербайджана обосновывают свои «агрессивные действия» опасениями, что Россия и Армения готовят «совместные агрессивные действия» против него. Он назвал такие утверждения абсурдными, но пояснил, что на фоне военного конфликта на Украине это вызывает у Запада интерес.

В сентябре прошлого года, после начала столкновений с Азербайджаном, Армения обратилась за помощью к ОДКБ. Организация выступила против силовых методов разрешения конфликта между двумя странами и призвала использовать для урегулирования противоречий политическо-дипломатические методы. После этого в центре Еревана прошел митинг, участники которого требовали, чтобы Армения вышла из ОДКБ и начала переговоры с не входящими в организацию государствами для создания новой системы безопасности.

Читайте на РБК Pro
Глава OpenAI: «Я так люблю свою работу, что готов делать ее бесплатно»
Какой будет схема разморозки активов после решений Бельгии и Люксембурга
«Полный крах предотвращен». Как будет развиваться энергокризис в ЕС
Как выбрать инвестиционного советника, который вас не обанкротит

В ноябре Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Еревану. Это связано с отсутствием политической оценки «агрессии» Азербайджана против суверенитета Армении со стороны организации, объяснял премьер-министр. «Удручает то, что членство Армении в ОДКБ не сдержало Азербайджан от агрессивных действий, и фактически до сегодняшнего дня нам не удалось прийти к решению по поводу реакции ОДКБ на агрессию Азербайджана против Армении», — заявил премьер-министр.

В начале декабря Лачинский коридор, по которому проходит автодорога, соединяющая армянский город Горис и центр непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт (азербайджанское название Ханкенди), оказался перекрыт. С 12 декабря путь в сторону Нагорного Карабаха контролирует группа азербайджанцев, представившихся экоактивистами. Армения обратилась к российским миротворцам в связи с блокировкой дороги, которые находятся на территории страны после заключения трехсторонних договоренностей между Азербайджаном, Арменией и Россией, которые положили конец Второй карабахской войне и гарантировали безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обе стороны.

В Баку заявили, что коридор перекрыт самими миротворцами, после чего Пашинян обвинил их в невыполнении обязательств, а Баку — в нарушении договоренностей. Пашинян заявлял, что, если Москва не может добиться разблокировки Лачинского коридора, ей следует обратиться в Совбез ООН, чтобы получить мандат для своих миротворцев, либо же в Карабах нужно направить международный миротворческий контингент. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ сказала, что «никакие публичные нападки» на российский контингент не помогут урегулировать обстановку.

Теги
Армения Никол Пашинян ОДКБ военные учения
Материалы по теме
Пашинян призвал Москву разъяснить ситуацию с Лачинским коридором
Политика
Новым генсеком ОДКБ станет экс-посол Казахстана в России
Политика
Путин, Пашинян и Алиев не проведут трехстороннюю встречу в Петербурге
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter