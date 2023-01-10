ОДКБ рассмотрит другие страны для проведения учений после отказа Армении

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Объединенный штаб Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) получил информацию от Министерства обороны Армении о нецелесообразности в 2023 году проводить совместные учения на ее территории, сообщил пресс-секретарь штаба Владислав Щегрикович, передает «РИА Новости».

«Объединенный штаб ОДКБ получил информацию от Министерства обороны республики Армения о нецелесообразности проведения в 2023 году на территории Армении учения с миротворческими силами ОДКБ», — заявил Щегрикович. Он отметил, что в штабе исследуют возможности проведения учений на территории других государств — членов ОДКБ.

10 января премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения посчитала нецелесообразным проводить на ее территории учения ОДКБ «Нерушимое братство-2023». Премьер сообщил, что этого не случится, «по крайней мере, в этом году».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что заявление Пашиняна «достаточно новое». Он подчеркнул, что Армения — «наш очень близкий союзник» и российские власти будут продолжать диалог, «включая и те вопросы, которые сейчас являются весьма сложными».

Пашинян заявил, что в последнее время власти Азербайджана обосновывают свои «агрессивные действия» опасениями, что Россия и Армения готовят «совместные агрессивные действия» против него. Он назвал такие утверждения абсурдными, но пояснил, что на фоне военного конфликта на Украине это вызывает у Запада интерес.

В сентябре прошлого года, после начала столкновений с Азербайджаном, Армения обратилась за помощью к ОДКБ. Организация выступила против силовых методов разрешения конфликта между двумя странами и призвала использовать для урегулирования противоречий политическо-дипломатические методы. После этого в центре Еревана прошел митинг, участники которого требовали, чтобы Армения вышла из ОДКБ и начала переговоры с не входящими в организацию государствами для создания новой системы безопасности.

В ноябре Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Еревану. Это связано с отсутствием политической оценки «агрессии» Азербайджана против суверенитета Армении со стороны организации, объяснял премьер-министр. «Удручает то, что членство Армении в ОДКБ не сдержало Азербайджан от агрессивных действий, и фактически до сегодняшнего дня нам не удалось прийти к решению по поводу реакции ОДКБ на агрессию Азербайджана против Армении», — заявил премьер-министр.

В начале декабря Лачинский коридор, по которому проходит автодорога, соединяющая армянский город Горис и центр непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт (азербайджанское название Ханкенди), оказался перекрыт. С 12 декабря путь в сторону Нагорного Карабаха контролирует группа азербайджанцев, представившихся экоактивистами. Армения обратилась к российским миротворцам в связи с блокировкой дороги, которые находятся на территории страны после заключения трехсторонних договоренностей между Азербайджаном, Арменией и Россией, которые положили конец Второй карабахской войне и гарантировали безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обе стороны.

В Баку заявили, что коридор перекрыт самими миротворцами, после чего Пашинян обвинил их в невыполнении обязательств, а Баку — в нарушении договоренностей. Пашинян заявлял, что, если Москва не может добиться разблокировки Лачинского коридора, ей следует обратиться в Совбез ООН, чтобы получить мандат для своих миротворцев, либо же в Карабах нужно направить международный миротворческий контингент. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ сказала, что «никакие публичные нападки» на российский контингент не помогут урегулировать обстановку.