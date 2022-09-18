В Ереване начался митинг с требованием о выходе Армении из ОДКБ
В центре Еревана у площади Франции проходит митинг, протестующие требуют, чтобы Армения вышла из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передают агентство «Новости-Армения» и News.am.
По данным агентства, организаторами митинга являются оппозиционная партия «Национальный демократический полюс» и Европейская партия.
Среди выступающих — глава Европейской партии Тигран Хзмалян, представители партии «Национальный демократический полюс», глава партии «Во имя Республики» Арман Бабаджанян, уточняет News.am.
Организаторы митинга призывают к выходу из ОДКБ и началу переговоров с другими союзниками, чтобы создать новую систему безопасности.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — межправительственный военный союз в Евразии, в который в настоящее время входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Договор о создании организации был подписан 15 мая 1992 года.
Армения обратилась за помощью к ОДКБ после возобновления столкновений с Азербайджаном в ночь с 12 на 13 сентября. Армения обвинила Азербайджан в обстрелах населенных пунктов на юго-восточной границе. Баку, в свою очередь, заявил, что армяне заминировали пути снабжения азербайджанской армии и также ведут обстрелы. Обе стороны сообщали о погибших: Армения — о 135, Азербайджан — о 79.
Вечером 14 сентября сторонам удалось достичь соглашения о прекращении огня, на следующий день переговоры продолжились. В тот же день в Армению прибыла мониторинговая миссия ОДКБ. Миссия будет работать в штабе ВС республики в зоне боевых действий, чтобы затем представить в Совет коллективной безопасности ОДКБ доклад об обстановке в регионе. В организации также говорили, что пока не рассматривают возможность отправки в регион военнослужащих.
17 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что получил от азербайджанского коллеги Ильхама Алиева информацию о завершении «военной операции» на границе.
Тогда же в Ереван прилетела спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, которая осудила атаки Азербайджана на приграничную территорию Армении. США, по словам Пелоси, выслушали власти Армении по поводу оборонных потребностей страны и готовы оказать поддержку, как заявила Пелоси, в глобальной борьбе между демократией и автократией.