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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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ОДКБ выступила против силовых методов в конфликте Армении и Азербайджана

Фото: Alex McBride / Getty Images
Фото: Alex McBride / Getty Images

Применение силы в конфликте между Арменией и Азербайджаном неприемлемо, говорится в комментарии секретариата Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Считаем применение силы неприемлемым. Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы и договоренности, закрепленные в заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России», — сказано в сообщении.

ОДКБ высоко оценила посредничество России в прекращении огня на линии соприкосновения и по просьбе Армении начала работу по задействованию своих механизмов для урегулирования ситуации.

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Фото:Артем Микрюков / Reuters

В ночь с 12 на 13 сентября на территориях около армянско-азербайджанской границы прошли бои.

Минобороны Армении сообщило об обстрелах приграничных городов Сотка, Горис, Джермук, Варденис, Ишханасар и Капан. По данным ведомства, военные Азербайджана вели обстрел из артиллерийских орудий и крупнокалиберного оружия, а также применяли беспилотники. Жертвами с армянской стороны стали 49 человек.

Военное министерство Азербайджана заявило, что армянские «диверсионные группы» установили фугасы на участках между позициями подразделений азербайджанской армии и путями снабжения, а затем открыли интенсивный огонь по позициям азербайджанской армии в Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском районах из различных видов оружия, в том числе из минометов. МИД Азербайджана сообщал о погибших и пострадавших, но не называл конкретных цифр.

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Фото:Brendan Hoffman / Getty Images

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил новое обострение с президентом России Владимиром Путиным. После разговора он созвал Совет безопасности, и правительство официально обратилось за помощью к России, ОДКБ и Совету Безопасности ООН.

Стороны договорились прекратить огонь в 9:00 мск, сообщал российский МИД.

Теги
ОДКБ Армения Азербайджан бои
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