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В ДНР заявили о семи обстрелах со стороны ВСУ в рождественскую ночь

Представители ДНР: украинские военные семь раз обстреляли республику в рождественскую ночь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) семь раз обстреляли Донецкую народную республику в рождественскую ночь, несмотря на объявленное Россией 36-часовое перемирие. Об этом сообщило в своем телеграм-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации.

Трижды был обстрелян населенный пункт Гольмовский, в сумме по нему было выпущено 14 снарядов калибра 155 и 152 мм. Первый удар был зафиксирован в полночь, заявили представители ДНР. Дважды попал под обстрел Никитовский район Горловки, по которому украинские военные выпустили 13 снарядов 155 мм, и еще два удара были по Петровскому и Киевскому районам Донецка. В 6:00 из РСЗО было выпущено шесть ракет по Макеевке.

6 января в СЦКК также сообщали об обстрелах ДНР в то время, когда уже начал действовать объявленный Россией режим прекращения огня. Президент Владимир Путин объявил его по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. С предложением установить рождественское перемирие выступил патриарх Русской православной церкви Кирилл, объяснив, что это необходимо для православных людей, которые захотят посетить церковные службы по случаю Рождества. Минобороны ввело 36-часовой режим прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложенное Россией временное прекращение огня «прикрытием», чтобы «хоть ненадолго остановить продвижение» украинских военных в Донбассе. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что о полном перемирии не может быть и речи, отметив, что российские войска не станут вести наступление, но оставят за собой право «отвечать на провокации» и попытки ВСУ улучшить свои позиции.

Теги
СЦКК ДНР Военная операция на Украине обстрел Рождество
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