Минобороны сообщило о соблюдении российскими войсками перемирия

Минобороны России сообщило о соблюдении перемирия, несмотря на обстрелы со стороны Украины

В Минобороны пояснили, что в случае атак со стороны противника российские войска наносят ответные удары

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

С полудня 6 января российскими войсками в районе проведения специальной военной операции «по всей линии боевого соприкосновения сторон» объявлен режим прекращения огня, сообщило Министерство обороны России.

В ведомстве заявили, что режим прекращения огня введен в соответствии с поручением президента Владимира Путина и соблюдается российскими войсками, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны противника. В сообщении Минобороны также отмечается, что в случае таких атак российские войска наносят ответные удары.

«Несмотря на соблюдение сегодня 6 января с 12 часов московского времени российской группировкой войск режима прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск. Ответным огнем российских войск позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы, подавлены», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложенное Россией перемирие является «прикрытием», призванным помочь передвинуть ближе к украинским позициям технику, боеприпасы и мобилизованных, а в офисе Зеленского заявили, что «временное перемирие» возможно только при условии ухода России с занятых территорий.

Отказ украинских властей от перемирия заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал словами «Меньше проблем». По его словам, большинство российских военнослужащих, принимающих участие в СВО, «спокойно выдохнуло, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество».

В Минобороны также сообщили, что в течение предшествовавших началу перемирия суток российские войска наносили артиллерийские, бомбовые и ракетные удары по позициям ВСУ и вели наступательные действия на Донецком направлении. Сегодня основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что ее подразделения близки к занятию относящегося к ДНР города Соледар.