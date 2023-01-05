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Путин отдал приказ о Рождественском перемирии на Украине

Путин поручил Шойгу установить прекращение огня на Украине c 12:00 6 января
Ранее сегодня с предложением установить в связи с Рождеством перемирие в зоне военных действий выступил патриарх Кирилл
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент и верховный главнокомандующий России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января, сообщила пресс-служба Кремля.

«Исходя из того что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в день Рождества Христова», — говорится в сообщении.

Установить Рождественское перемирие в зоне военных действий в эти сроки ранее предлагал патриарх Кирилл. Кроме того, поддержать призывы к миру и диалогу «односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий» призвал в ходе телефонного разговора с Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Россия не получила от Украины никаких предложений о новогоднем или рождественском прекращении огня, говорил в декабре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он также уточнял, что такой темы нет на повестке дня.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский перед Новым годом призывал Россию начать вывод войск из страны к Рождеству. В Кремле заявляли, что об этом «не может быть и речи» и указывали, что Киеву следует принимать во внимание тот факт, что в России появились новые субъекты.

По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народная республики, а также Херсонская и Запорожская области были включены в состав России. Украина и западные страны не признали это решение.

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Российские власти неоднократно заявляли о готовности переговоров с Украиной, но в Кремле отмечали, что Киев к ним не готов. Перед новым годом президент Владимир Путин говорил, что целью России является «закончить эту войну». Украинский лидер до этого утверждал, что России нужен не мир, а «краткосрочное перемирие» и «передышка» для восстановления сил.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Владимир Путин Рождество прекращение огня
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