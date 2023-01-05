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Минобороны заявило о прекращении огня на Украине на 36 часов

Минобороны заявило о прекращении огня на Украине на 36 часов по поручению Путина
С идеей объявить режим прекращения огня на Рождество выступил патриарх. Президент Владимир Путин поддержал это и дал соответствующее поручение Минобороны
Фото: Pierre Crom / Getty Images
Фото: Pierre Crom / Getty Images

Минобороны подтвердило, что в соответствии с поручением Владимира Путина российским войскам приказано ввести режим прекращения огня на 36 часов с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Перемирие будет установлено по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

О поручении Путина министру обороны Сергею Шойгу по поводу прекращения огня на Украине на Рождество пресс-служба Кремля сообщила вечером 5 января. Ранее днем объявить перемирие в канун православного праздника призвал патриарх Кирилл. Это необходимо, чтобы верующие смогли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова, сказал глава РПЦ.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал анонсированный Москвой режим прекращения огня «банальной уловкой» и счел, что в этом решении «нет ни малейшего желания» прекратить конфликт на Украине. «Не нужно реагировать на заведомо манипулятивные инициативы руководства России», — цитирует Подоляка УНИАН.

Российская спецоперация продолжается с 24 февраля 2022 года. Переговоры России и Украины о мирном урегулировании велись до середины мая, после чего были приостановлены. Москва не раз выражала готовность возобновить их.

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что Россия ищет не мира, а «краткосрочного перемирия» и «передышки» для восстановления сил. Российский президент Владимир Путин говорил о стремлении к скорейшему завершению конфликта и нежелании «раскрутить маховик» сильнее.

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Минобороны перемирие прекращение огня Военная операция на Украине Владимир Путин Сергей Шойгу
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