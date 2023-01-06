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Зеленский отверг предложение Путина о прекращении огня на Рождество

Президент Украины Зеленский отверг предложение Путина о прекращении огня на Рождество
Зеленский назвал надежным способом прекратить огонь выполнение его «формулы мира», предполагающей вывод войск России с территории Украины. Он напомнил, что предлагал Москве отвести военных к католическому Рождеству
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Анонсированное Россией временное прекращение огня на православное Рождество является «прикрытием», чтобы «хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе» и передвинуть ближе к украинским позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Об этом заявил президент Украины в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

«Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне», — сказал он.

Президент Украины напомнил, что в середине ноября выступил с «формулой мира», которая подразумевала выход российских войск с территории страны: «Это гарантированный и надежный способ прекратить огонь». Спустя месяц, продолжил он, Киев предложил Москве вывести войска к католическому Рождеству, однако ответа из Москвы не последовало.

Вечером 5 января российский президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на всей территории боевого соприкосновения, оно будет действовать 36 часов — с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

«Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня», — говорится в опубликованных на сайте Кремля указания российского президента.

«Ни о каком перемирии и речи быть не может! , — заявил затем врио главы ДНР Денис Пушилин. Он пояснил, что российские войска не будут вести инициативный огонь и наступление, но оставляют за собой право «отвечать на провокации» и попытки ВСУ улучшить свои позиции.

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В Кремле в ноябре отказались вывести войска с Украины до конца прошлого года, напомнив о присоединении ряда регионов. «Украинской стороне нужно принимать во внимание те реалии, которые сложились за все это время. <…> Эти реалии говорят о том, что у России появились новые субъекты. Появились они в результате референдумов», — подчеркнул представитель российского президента Дмитрий Песков.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Владимир Зеленский прекращение огня перемирие

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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