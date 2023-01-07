Празднование Рождества в городах России. Фоторепортаж

На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит православное рождественское богослужение в Храме Христа Спасителя в Москве.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед рождественским богослужением призвал верующих помолиться за прихожан и клириков Украинской православной церкви.

В конце 2018 года на Украине объединились Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь, образовав Православную церковь Украины (ПЦУ). Также на территории страны есть Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), которая 27 мая 2022 года объявила независимость от РПЦ. С ноября 2022 года СБУ проводила обыски в храмах УПЦ МП для «исключения использования религиозных общин как ячеек «русского мира»