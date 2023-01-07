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Празднование Рождества в городах России. Фоторепортаж

В ночь на 7 января православный мир празднует Рождество. Накануне религиозного праздника, 5 января, Владимир Путин приказал прекратить огонь на линии боевого соприкосновения на Украине. Как прошли рождественские богослужения — в фоторепортаже РБК
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Покровский кафедральный собор, Владивосток
Фото:Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Звонарь во время ночной рождественской службы в Знаменском православном храме, Дивногорск, Красноярский край

Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Вознесенский кафедральный собор, Новосибирск
Фото:Евгений Софийчук / ТАСС
Фото: Евгений Софийчук / ТАСС
Трапеза после рождественского богослужения в Покровском мужском монастыре, Омск
Фото:Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Святотроицкий кафедральный собор, Екатеринбург
Фото:Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Хор во время рождественского богослужения в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре, село Дивеево, Нижегородская область
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Воскресенский кафедральный собор, Шуя, Ивановская область
Фото:Евгения Новоженина / Reuters
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит православное рождественское богослужение в Храме Христа Спасителя в Москве.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед рождественским богослужением призвал верующих помолиться за прихожан и клириков Украинской православной церкви.

В конце 2018 года на Украине объединились Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь, образовав Православную церковь Украины (ПЦУ). Также на территории страны есть Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), которая 27 мая 2022 года объявила независимость от РПЦ. С ноября 2022 года СБУ проводила обыски в храмах УПЦ МП для «исключения использования религиозных общин как ячеек «русского мира»

Фото:Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

На фото: главный храм Вооруженных Cил России, где проходит рождественское богослужение, Одинцово.

По заявлению Минобороны России, российские войска соблюдали режим тишины во время Рождества, но украинская сторона продолжила артиллерийские обстрелы

Фото:kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на рождественском богослужении в Благовещенском соборе Московского Кремля. В соборе президента встретил благочинный храмов Клинского округа Сергиево-Посадской епархии иеромонах Иосиф. Путин посетил службу один

Фото:Пётр Ковалев / ТАСС
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС
Казанский кафедральный собор, Санкт-Петербург
Фото:Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Храм Архангела Михаила, Грозный
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Кафедральный собор Святого Равноапостольного Великого князя Владимира, Сочи
Фото:Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы, Ростов-на-Дону
Фото:Виталий Невар / РИА Новости
Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Кафедральный собор Христа Спасителя, Калининград

Фото:Александр Река/ТАСС
Фото: Александр Река/ТАСС

Военные машины около Луганского Свято-Петропавловского кафедрального собора (Луганск), где проходит рождественское богослужение.

По словам председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды, в зоне СВО находятся десятки военных священников. Он также отметил, что синодальный отдел по взаимодействию с ВС России работает над увеличением числа военных священников

Фото:Николай Тришин / ТАСС
Фото: Николай Тришин / ТАСС
Свято-Николаевский архиерейский собор, Донецк
Фото:Николай Тришин / ТАСС
Фото: Николай Тришин / ТАСС
Свято-Николаевский собор на Новоселовке, Мариуполь
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Алиса Копчугова, Дарья Букина Дарья Букина
мультимедиа Рождество РПЦ
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