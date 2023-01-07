Празднование Рождества в городах России. Фоторепортаж
В ночь на 7 января православный мир празднует Рождество. Накануне религиозного праздника, 5 января, Владимир Путин приказал прекратить огонь на линии боевого соприкосновения на Украине. Как прошли рождественские богослужения — в фоторепортаже РБК
Звонарь во время ночной рождественской службы в Знаменском православном храме, Дивногорск, Красноярский край
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит православное рождественское богослужение в Храме Христа Спасителя в Москве.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед рождественским богослужением призвал верующих помолиться за прихожан и клириков Украинской православной церкви.
В конце 2018 года на Украине объединились Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь, образовав Православную церковь Украины (ПЦУ). Также на территории страны есть Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), которая 27 мая 2022 года объявила независимость от РПЦ. С ноября 2022 года СБУ проводила обыски в храмах УПЦ МП для «исключения использования религиозных общин как ячеек «русского мира»
На фото: главный храм Вооруженных Cил России, где проходит рождественское богослужение, Одинцово.
По заявлению Минобороны России, российские войска соблюдали режим тишины во время Рождества, но украинская сторона продолжила артиллерийские обстрелы
Владимир Путин на рождественском богослужении в Благовещенском соборе Московского Кремля. В соборе президента встретил благочинный храмов Клинского округа Сергиево-Посадской епархии иеромонах Иосиф. Путин посетил службу один
Кафедральный собор Христа Спасителя, Калининград
Военные машины около Луганского Свято-Петропавловского кафедрального собора (Луганск), где проходит рождественское богослужение.
По словам председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды, в зоне СВО находятся десятки военных священников. Он также отметил, что синодальный отдел по взаимодействию с ВС России работает над увеличением числа военных священников