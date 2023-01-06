В ДНР сообщили обстрелах ВСУ Петровского района Донецка после начала действия перемирия

В ДНР сообщили об обстрелах ВСУ района Донецка после объявления перемирия

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Украинские военные выпустили несколько снарядов по Петровскому району Донецка в то время, когда начал действовать объявленный Россией режим прекращения огня, сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (Вооруженных формирований Украины) по направлению: 12:00 — н.п. Курахово — г. Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении.

В 12:30 по тому же району Донецка было выпущено еще четыре снаряда калибром 155 мм.

В итоге после обстрела Петровского района было обесточено 23 трансформаторные подстанции, без энергоснабжения остались более 2 тыс. человек.

Россия объявила режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Ранее с предложением установить рождественское перемирие в зоне боевых действий выступил патриарх Русской православной церкви Кирилл. Он объяснил, что это необходимо, чтобы православные люди могли посетить церковные службы по случаю Рождества. После этого президент России Владимир Путин дал министру обороны Сергею Шойгу соответствующее поручение.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложенное Россией временное прекращение огня на Рождество «прикрытием», чтобы «хоть ненадолго остановить продвижение» украинских военных в Донбассе. Он заявил, что выход российских войск с территории Украины является «гарантированным и надежным способом прекратить огонь».

Врио главы ДНР Денис Пушилин сказал, что о перемирии не может быть речи, отметив, что российские войска не будут вести инициативный огонь и наступление, но оставляют за собой право «отвечать на провокации» и попытки ВСУ улучшить свои позиции.