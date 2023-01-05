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Патриарх Кирилл предложил установить рождественское перемирие на Украине

Патриарх Кирилл предложил устроить на Украине перемирие на Рождество
Прекращение огня и рождественское перемирие патриарх Кирилл предложил установить с полудня 6 января до полуночи 7 января
Патриарх Московский и всея Руси&nbsp;Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости)

Патриарх Кирилл предложил установить рождественское перемирие на Украине с 6 по 7 января.

«Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова», — говорится в его заявлении на сайте патриархии.

Российская сторона не получала от украинской никаких предложений о новогоднем или рождественском перемирии, говорил перед Новым годом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нет, никаких предложений ни от кого не поступало. И такой темы нет на повестке дня», — говорил он.

В декабре президент Украины Владимир Зеленский призывал Россию начать вывод войск к Рождеству. В Кремле после этого заявили, что об этом «не может быть и речи». «Украинской стороне нужно принимать во внимание те реалии, которые сложились за все это время», — говорил Песков, уточняя, что в составе России появились новые субъекты.

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Начавшиеся сразу после ее начала переговоры Москвы и Киева прекратились в мае, с тех пор российская сторона неоднократно призывала украинскую вернуться к диалогу.

Украинский президент Владимир Зеленский выражал мнение, что Россия хочет не мира, а «краткосрочного перемирия», «передышки» в боевых действиях для восстановления сил. Москва остается открыта к переговорам, но сейчас они невозможны из-за позиции Киева, заявляли в Кремле.

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