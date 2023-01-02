Севастопольский губернатор сообщил о работе ПВО и сбитом беспилотнике

За последние месяцы власти Севастополя неоднократно сообщали о попытках атак дронов; в последний раз система ПВО в городе работала 30 декабря

Севастополь (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В Севастополе сработала система противовоздушной обороны, по предварительным данным, над морем сбит беспилотник. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram.

«Все службы работают в штатном режиме», — написал он.

В предыдущий раз система ПВО в городе работала 30 декабря. Ранее в том же месяце власти сообщили об уничтожении двух беспилотников в море; затем над акваторией был уничтожен еще один дрон, огонь по нему открыл дежурный корабль Черноморского флота.

Начиная с лета Севастополь неоднократно подвергался атакам. После одной из них, произошедшей 31 июля, в день ВМФ России, в городе ввели желтый уровень опасности, который неоднократно продлевали. Тогда удар был нанесен по штабу Черноморского флота при помощи самодельного беспилотника с маломощным взрывным устройством. Развожаев обвинил в ударе ВСУ и сообщил о шести пострадавших. Следственный комитет завел уголовное дело о покушении на убийство.

Одна из самых масштабных атак произошла 29 октября, ей подверглись суда Черноморского флота и гражданские корабли. В Минобороны заявили, что ее организовал Киев при помощи британских специалистов. В атаке были задействованы девять дронов и семь автономных морских беспилотников. Для их уничтожения использовали корабельное оружие и морскую авиацию. После этого Россия на несколько дней приостанавливала участие в зерновой сделке о вывозе зерна из украинских портов, застрявших из-за боевых действий.