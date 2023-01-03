Губернатор Севастополя ответил украинским пабликам фотографией кота

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг информацию о вывозе за границу имущества, «включая собак и кошек». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«С удивлением узнал, что в украинских пабликах разгоняют пост о том, что все свое имущество, а главное «включая собак и кошек» я вывез за границу. Мой кот Сноу — патриот, и уже который год в Севастополе со мной. В новогодние праздники ест за двоих, спит за троих», — написал губернатор.

К посту глава региона прикрепил фотографию черного кота, который лежит на подушке.

Сообщение, о котором говорит Развожаев, опубликовал Центр национального сопротивления Украины, затем его распространили украинские сайты. УНИАН пишет, что платформу создали при поддержке сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ). О ее создании в марте 2022 года объявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

В сообщении центра сказано, что все имущество Развожаева, «включая собак и кошек» вывезли на Кипр. Кроме того, за границу якобы отправили детей губернатора, говорится на сайте.

Севастополь после начала российской спецоперации не раз подвергался атакам. Накануне Развожаев писал, что в городе сработала система противовоздушной обороны, а над морем сбили беспилотник. До этого система ПВО срабатывала 30 декабря.

Одна из самых масштабных атак произошла 29 октября, ей подверглись суда Черноморского флота и гражданские корабли. В Минобороны решили, что ее организовали украинские силы при поддержке британских специалистов. Удар нанесли с помощью девяти дронов и семи автономных морских беспилотников.